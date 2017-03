Trốn truy nã tiếp tục buôn heroin, lãnh 2 án tử hình

Trước đó, ngày 22-9-2014, TAND tỉnh Bắc Giang cũng đã tuyên phạt tử hình Dương về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Ba bị cáo trước vành móng ngựa tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: ĐẮC LAM

Theo hồ sơ, năm 2006, Công an tỉnh Nghệ An triệt phá đường dây mua bán 59 heroin gồm Dương, Tuyên, Thích và 22 đối tượng khác tham gia, do Trần Đình Phi (39 tuổi, trú xã Quế Sơn, huyện Quế Phong, Nghệ An) cầm đầu. Tuy nhiên, lúc đó, Dương, Tuyên, Thích bỏ trốn và bị phát lệnh truy nã toàn quốc về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Cụ thể, Dương có 4 lần mua bán 40 heroin trong đường dây do Phi cầm đầu với tổng trọng lượng 13.664 gam. Tuyến 3 lần tham gia mua bán 9 bánh heroin với trọng lượng 3.074,4 gam. Trong đó, Tuyến 2 lần đã hoàn thành mua, bán 5 bánh heroin, trong khi đang thực hiện mua bán tiếp 4 bánh heroin thì bị phát hiện.

Thích 2 lần tham gia mua bán 9 bánh heroin với tổng trọng lượng 3.074,4 gam, trong đó đã hoàn thành mua bán 4 bánh heroin. Ngày 15-7-2006, Thích đưa tiền vào huyện Quế Phong để mua 5 bánh heroin khác thì bị công an phát hiện.

Sau một thời gian vào TP HCM và các tỉnh phía Nam lẩn trốn, năm 2009, Dương quay về phía Bắc thay tên, đổi họ cùng Phạm Anh Cao đã 4 lần lên huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La mua tổng số 124 bánh heroin (trọng lượng 40.920 gam) bán cho Nông Thị Thơ (ngụ thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) thu lợi hơn 2,4 tỉ đồng.

Ngày 8-8-2013, Dương bị bắt, đến ngày 22-9-2014, TAND tỉnh Bắc Giang phạt án tử hình đối với Dương và Cao, phạt án tù chung thân đối với Thơ về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tuyến và Thích bị bắt giữ vào ngày 23-7-2014, khi đang trốn lệnh truy nã.

HĐXX cho rằng, các bị cáo phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, phạm tội nhiều lần số lượng ma túy lớn lại trốn lệnh truy nã, đặc biệt là bị cáo Dương trốn truy nã vẫn tiếp tục đi buôn heroin với số lượng rất lớn, cần loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội. Bị cáo Thích và Tuyến thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình có công với cách mạng nên được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt. Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, tòa án đã tuyên phạt như trên.