'Trùm giang hồ' giết hai người ở Phú Quốc cười trong phiên tòa

Phiên tòa được tổ chức ở trung tâm văn hóa tỉnh. Vụ án này từng khiến dư luận xã hội vô cùng hoang mang.



Theo cáo trạng, khoảng đầu tháng 7-2015, Đỗ Thanh Sơn (tự Tuấn Em - 33 tuổi), ngụ thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, đến quán bar trên đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Dương Đông thì gặp Nguyễn Quốc Bảo (20 tuổi) cùng bốn thanh niên khác.

Lúc này, Sơn dùng đèn laser rọi xung quanh quán nên mâu thuẫn với Bảo. Khi Sơn chạy xe về thì Bảo chở một thanh niên khác đuổi theo. Bảo bị Sơn dùng cây đánh vào đầu gây thương tích.

Ngày hôm sau, Sơn đến một quán khác lại đụng độ nhóm Bảo ở đây. Lần này Sơn bị đánh nên nuôi ý định giết Bảo để trả thù.



Sơn và các đồng phạm trước tòa. Ảnh: K.Giang

Sơn thông qua người khác đặt mua một khẩu súng K59 và bảy viên đạn giá 15 triệu đồng. Một buổi tối tháng 7-2015, trên đường đi chơi Sơn gặp Bảo nên đuổi theo bắn nhưng không trúng. Thấy tình hình căng thẳng, cha của Bảo đến gặp Sơn xin bồi thường để Sơn bỏ qua.



Đêm 25-7-2015, Sơn lại gặp Bảo tại một quán bar. Sơn qua mời bia thì Bảo cầm ly đụng mạnh vào ly của Sơn. Nghĩ mình bị khiêu khích, Sơn về nhà lấy súng định quay lại giết Bảo nhưng súng bị hư. Sau đó, Sơn đã đổi khẩu súng này lấy một khẩu Rulor cùng hộp đạn 42 viên của một người đàn ông tên Minh Phụng (42 tuổi).

Khoảng 21 giờ ngày 1-8-2015, Sơn đem theo khấu súng mới và dao tự chế đến quán bar Lion Garden.

Sơn rủ thêm Nguyễn Trọng Nghĩa (19 tuổi) đến quán, Nghĩa rủ tiếp Tôn Văn Nhân (19 tuổi). Đến quán, nhóm Sơn chờ sẵn ngoài cửa.

Lát sau Bảo từ trong bar đi ra, Sơn lao tới khống chế thì bị Bảo dùng dao Thái Lan chống trả. Nghĩa dùng dao tự chế tấn công Bảo. Bảo bỏ chạy thì bị Sơn dùng súng bắn một phát vào người, phát thứ hai lạc đạn trúng vào nạn nhân Thái Thị Thanh Mai (31 tuổi) khiến chị tử vong tại chỗ.

Bảo tiếp tục bỏ chạy thì bị ngã. Sơn và Nghĩa xúm lại tấn công cho đến khi Bảo tử vong.



Rất đông người dân đến xem phiên xử. Ảnh: Đông Bình

Sự việc khiến hàng trăm khách trong quán bia và những nhà hàng lân cận bỏ chạy tán loạn. Lực lượng bảo vệ hùng hậu của quán bia không dám can ngăn.



Sự việc khiến hàng trăm khách trong quán bia và những nhà hàng lân cận bỏ chạy tán loạn. Lực lượng bảo vệ hùng hậu của quán bia không dám can ngăn.

Sau khi gây án, Nghĩa chở Sơn về nhà trọ. Tại đây, Sơn gặp Phan Thanh Giang (26 tuổi) và Nguyễn Thị Kim Ngân (người yêu của Sơn) kể lại toàn bộ sự việc. Nhóm này tìm cách cho Sơn trốn vào đất liền nhưng không thành. Bí bách, Sơn gọi cầu cứu Nguyễn Hữu Phúc (20 tuổi) nhà ở thị trấn An Thới để tìm chỗ trốn.



Tuy nhiên, đến ngày 4-8 khi phát hiện lực lượng bao vây ở nhà trọ mình đang trốn, Sơn đã dùng súng bắn vào ngực tự tử, viên đạn xuyên qua người Sơn trúng vào ngực Ngân gây thương tích 34%.

Nguồn gốc hung khí



Khẩu súng Sơn gây án là do ông Nguyễn Văn Chưởng (60 tuổi - ngụ TP.HCM), một cán bộ cao cấp của Bộ Công an đã nghỉ hưu tặng cho ông Minh Phụng. Đây là một trong ba khẩu súng ông Chưởng tặng ông Phụng vì đã mua được mảnh đất giá rẻ của ông Phụng.

Người yêu “nhí” khai gian cho Sơn

Nguyễn Thị Kim Ngân khi bị bắt khai mình sinh năm 1996 nhưng thưc tế là sinh năm 2000. Vì sợ bạn trai bị tội nặng do hai người đã chung sống với nhau như vợ chồng từ tháng 1-2015 nên Ngân khai sai sự thật.

Tại căn phòng trọ Sơn và Ngân trốn Công an còn thu giữ hai túi nylon chứa ma túy đá nên Công an tỉnh Kiên Giang quyết định khởi tố bổ sung bị can Sơn tội danh tàng trữ trái phép chất ma túy và giao cấu với trẻ em”.

Đồng thời, cơ quan này ra quyết định đình chỉ điều tra, đề nghị VKS ra quyết định hủy bỏ biện pháp tạm giam trả tự do cho Ngân cho đến nay.

Bị cáo bình tĩnh, thậm chí vui vẻ trước tòa



Bị cáo Đỗ Thanh Sơn - tự Tuấn Em. Ảnh: Đông Bình

Tại phiên sơ thẩm sáng nay, rất đông người dân đã có mặt để theo dõi. Điều đáng nói là khi được dẫn giải đến tòa, bị cáo Sơn tỏ ra rất bình tĩnh, liên tục giơ tay chào các “đàn anh” đứng bên ngoài. Bị cáo Sơn còn lần lượt vui vẻ bắt tay các “đàn em” liên quan trong vụ án.

Khi lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra trên người bị cáo có điện thoại không. Sơn còn “đùa” mình sắp chết rồi giấu điện thoại làm gì. Từng câu hỏi của Tòa đều được Sơn trả lời rất mạch lạc, rõ ràng.



Sơn bắt tay đồng bọn. Ảnh: K.Giang

HĐXX phiên sơ thẩm do thẩm phán Lê Trọng Hân làm chủ tọa cùng một thẩm phán và ba hội thẩm nhân dân. Có bốn luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, trong đó luật sư Lê Văn Chiểu, Đoàn Luật sư tỉnh Kiên Giang được chỉ định bào chữa cho bị cáo Sơn. Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong hai ngày, ngày 24-3 tuyên án.