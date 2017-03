‘Trùm giang hồ’ giết hai người ở Phú Quốc đã biết… khóc

Trong buổi chiều 23-3, HĐXX và bốn luật sư tập trung xét hỏi các bị cáo trong vụ án, trong đó tập trung nhiều nhất xung quanh nguồn gốc khẩu súng gây án.

Theo đó, bị cáo Nguyễn Văn Chưởng (nguyên là cán bộ trong ngành công an đã nghỉ hưu) cho rằng việc mình tặng ba khẩu sung cho Ông Minh Phụng là hoàn toàn sai. Thế nhưng khi HĐXX hỏi bị cáo Chưởng từng mấy chục năm công tác trong ngành công an hiểu rõ việc tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép là có tội, bị cáo Chưởng lại khai không giao nộp là do “tế nhị”.



Bị cáo Đỗ Thanh Sơn đã khóc tại tòa khi nhắc tới nạn nhân đã chết do y bắn lạc đạn

Theo bị cáo Chưởng, khẩu súng Rulo nòng dài do một cán bộ trong ngành công an cho làm “kỷ niệm” khi bị cáo về hưu. Còn khẩu súng thể thao hai nòng (gọi là súng hoa cải) cũng do người bạn tặng làm “kỷ niệm”. Riêng khẩu sung Rulo nòng ngắn do trong quá trình sửa chữa nhà, bị cáo Chưởng lượm được cũng nhằm mục đích giữ lại làm… "kỷ niệm" và lý do không nộp là… tế nhị!

Khi HĐXX hỏi bị cáo Ông Minh Phụng giữ súng là vi phạm pháp luật sao lại dám lấy, chẳng những một mà tới ba khẩu súng cùng lúc. Bị cáo Phụng cho rằng khi bị cáo Chưởng ra Phú Quốc mua đất, thấy Phụng bán cho mình mảnh đất giá rẻ nên bị cáo Chưởng hứa cho Phụng một khẩu súng thể thao để dành đi săn… chim.



Bị cáo Chưởng cho rằng không giao nộp lại súng là vì lý do... tế nhị

Thế nhưng khi lên TP.HCM và gặp Chưởng để lấy tiền mua đất và được bị cáo Chưởng tặng khẩu súng thể thao thì Phụng quá vui mừng. Thấy vậy, trong lúc “cao hứng” và vì quá mến Phụng nên Chưởng tặng cùng lúc ba khẩu súng để Phụng đem về làm… kỷ niệm!

Sau khi vận chuyển thành công ba khẩu súng về nhà mà không có đạn, Phụng đi tìm mua một hộp đạn có 42 viên dùng cho súng Rulo nòng dài của đối tượng người Campuchia đem về cất chung với ba khẩu súng.



Bị cáo Ông Minh Phụng nói chỉ xin súng về... bắn chim

Sau khi có được ba khẩu súng, Phụng đem về nhà cất. Đầu tháng 7-2015, khi Tuấn Em có mâu thuẫn với Nguyễn Quốc Bảo (nạn nhân trong vụ án này) và đến nhà Phụng để xin đổi khẩu súng (trước đó Tuấn Em có một cây súng K59 nhưng bắn không nổ) thì Phụng đem ra ba khẩu súng để Tuấn Em chọn. Sau khi lựa, Tuấn Em chọn khẩu súng Rulo nòng dài và sau đó gây ra cái chết cho hai người.

Đến hơn 16 giờ cùng ngày, HĐXX hỏi Tuấn Em khi bắn chết Bảo và bắn thêm một viên nữa có biết lạc đạn trúng chị Thái Thị Thanh Mai hay không. Đến câu hỏi này, Tuấn Em mới thật sự sốc và khóc nghẹn ngào. Tuấn Em đã xin lỗi gia đình nạn nhân Bảo, đặc biệt là với gia đình chị Mai.



Các bị cáo nghe Viện kiểm sát luận tội chiều 23-3

Hơn 17 giờ, phiên tòa thẩm vấn công khai đã kết thúc phần xét hỏi. Đại diện VKSND tỉnh Kiên Giang đã công bố toàn bộ tội danh của các bị cáo. Ngày 24-3, HĐXX tiếp tục phần tranh luận và tuyên bản án nghiêm khắc đối với các bị cáo được xem là “nhóm giang hồ” đất đảo.