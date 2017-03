'Trùm' sản xuất băng vệ sinh giả bị đề nghị 6 năm tù

3 bị cáo đứng trước vành móng ngựa tại phiên tòa sơ thẩm.



Sáng 25-9, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự, xử sơ thẩm vụ án sản xuất hàng giả và buôn bán hàng giả đối với các bị cáo Thân Hữu Phước (41 tuổi, TP. HCM), Lương Thanh Tùng (33 tuổi, TP. HCM) và Phạm Văn Độ (30 tuổi, Nghệ An).

Theo kết luận của cáo trạng, do hám lợi nên từ khoảng tháng 4 đến tháng 12-2014, Phước đã mua các nguyên liệu trôi nổi trên thị trường, đặt in các loại bao bì, vỏ hộp, tem nhãn mác,... rồi trực tiếp chỉ đạo các công nhân trong xưởng sản xuất của mình (tại phường 11 quận Gò Vấp, TP HCM) làm giả một số sản phẩm của các mặt hàng có thương hiệu như: dung dịch vệ sinh phụ nữ Dạ Hương, nước súc miệng Listerine, Kem thoa da Cortibion, Lăn khử mùi Nivea. Phước đã sản xuất và bán cho Tùng 200 thùng (tương đương 2.000 chai) dung dịch vệ sinh phụ nữ Dạ Hương và 10 thùng (tương đương 420 chai) nước súc miệng diệt khuẩn Listerine.

Ngoài ra, ngày 27-1, Cơ quan công an tỉnh Nghệ An đã thu giữ tại nơi ở và xưởng sản xuất của Phước số lượng lớn hàng giả, nguyên liệu và phụ kiện để sản xuất hàng giả. Như vậy, có đủ căn cứ buộc Phước phải chịu trách nhiệm hình sự về số hàng giả đã sản xuất tương đương với hàng thật có giá trị hơn 630 triệu đồng.

Độ là người buôn bán tự do, Độ thường mua những mặt hàng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp trôi nổi trên thị trường, sau đó đem đi bán lại cho người khác để kiếm lời bất chính. Trong đó, từ khoảng tháng 10 đến tháng 12-2014, Độ đã mua các loại hàng giả sau: 1.200 gói băng vệ sinh phụ nữ nhãn hiệu Diana, 48 gói băng vệ sinh Kotex style, 1.800 chai dung dịch vệ sinh phụ nữ Dạ Hương và 420 chai nước súc miệng diệt khuẩn Listerine rồi đem đi bán trên các địa bàn huyện Diễn Châu và lân cận. Ngày 14-12-2014, Độ đang trên đường chở các loại hàng giả trên đem đi bán tại thị trấn Hòa Bình (huyện Tương Dương. Nghệ An) thì bị công an phát hiện bắt quả tang và thu giữ. Số tang vật Độ đã buôn bán bị thu giữ tương đương với hàng thật có giá trị hơn 32 triệu đồng.

Hành vi phạm tội nêu trên của các bị can Phước, Tùng, Độ đã xâm phạm đến chính sách quản lý thị trường của Nhà nước, gây thiệt hại đến lợi ích vật chất, uy tín của các doanh nghiệp sản xuất, thiệt hại lợi ích hợp pháp và sức khỏe người tiêu dùng.

Đại diện VKND tỉnh Nghệ An đề nghị HĐXX tuyên phạt Phước từ 4-6 năm tù và phạt tiền 5-10 triệu đồng về tội sản xuất hàng giả, Tùng từ 12 đến 13 năm tù và tịch thu số tiền thu lợi bất chính, Độ từ từ 9 đến 12 tháng tù treo cùng về tội tiêu thụ hàng giả.

Chiều nay, phiên tòa tiếp tục và tuyên án.