‘Trùm xăng dầu’ Nam Trung Bộ bị khởi tố tội buôn lậu

Bị khởi tố lần này còn có Aleria Romel Pagente (quốc tịch Philippines, thuyền trưởng tàu BTS Christina), cũng bị khởi tố về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Theo hồ sơ, khoảng 0 giờ 20 phút ngày 29-1, Đoàn kiểm tra liên ngành gồm Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng, Cục Điều tra chống buôn lậu -Tổng cục Hải quan, Bộ đội Biên phòng tình Bình Thuận và Chi cục Hải quan Bình Thuận tiến hành kiểm tra tàu BTS Christina, quốc tịch Singapore đang bơm xăng từ tàu lên bồn chứa tại kho Hòa Phú của Công ty CP Dương Đông Hòa Phú.

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện, ngày 28-1, Công ty Dương Đông Hòa Phú khai báo trên tờ khai nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Bình Thuận số lượng nhập khẩu xăng Ron A92 là 1.877 tấn.

Tuy nhiên, số lượng xăng Ron A92 thực tế trên tàu BTS Christina trước khi bơm là 9.373 tấn. Theo CQĐT, để gian lận, nhóm người này thỏa thuận với chủ hàng nước ngoài chỉ ký hợp đồng mua bán xăng dầu với số lượng thấp so với số lượng mua bán thực tế.

Sau đó thỏa thuận với chủ hãng tàu vận chuyển lập hai vận đơn, một vận đơn phù hợp với số lượng hàng hóa đã ký hợp đồng ngoài dùng để khai báo hải quan, một vận đơn cho lượng hàng còn lại trên tàu nhưng không khai báo hải quan.



Các bồn chứa xăng dầu được thi công tại Hòa Phú, Tuy Phong, Bình Thuận vào năm 2015.



Khi tàu nhập cảng làm thủ tục khai báo hải quan và chờ thông quan đối với số hàng hóa đã ký hợp đồng, họ tổ chức bơm hàng lên kho và chỉ để lại trên tàu số lượng hàng đúng với tờ khai hải quan, chờ kiểm hóa hải quan và thông quan hàng hóa xong mới tiếp tục bơm lên kho.

Công ty Cổ phần Dương Đông Hòa Phú (thành viên của Công ty Cổ phần Dương Đông - Sài Gòn), được thành lập lần đầu vào tháng 12-2008. Trong hệ thống của Công ty Dương Đông - Sài Gòn còn có Công ty Cổ phần Dương Đông - An Thới ở Kiên Giang. Kho xăng dầu của Công ty Cổ phần Dương Đông - An Thới nằm tại cảng Quốc tế An Thới - Phú Quốc, với sức chứa khoảng 1.000 m3. Ngoài ra doanh nghiệp còn có chín tàu chuyên phục vụ các tuyến đường biển và đường sông.