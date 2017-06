Trước khi đăng ảnh nên chậm lại vài giây

Đây là phiên xử có rất nhiều nhà báo, người hành nghề luật và người dân tham dự. Có rất nhiều người vô tư chụp ảnh, quay clip, sau đó vô tư sử dụng, tung lên mạng kèm những lời bình phẩm hoặc để người khác bình phẩm bằng những câu từ không hay, ảnh hưởng đến người trong ảnh hay trong clip.

Không phải một mà rất nhiều lần chủ tọa phiên tòa phải nhắc nhở mọi người trật tự, đừng lia ống kính liên tục vào những người tham gia tố tụng khi họ trả lời HĐXX. Thậm chí có nhiều người đã phản ứng lại việc họ lọt vào ống kính đang quay của một ai đó. Đến nỗi chiều 27-6, khi tòa đang thẩm vấn bị cáo, luật sư của ông Mỹ bất ngờ đứng dậy phản ứng việc một số người quay camera và chửi ông Mỹ từ những hàng ghế phía sau…

Một đồng nghiệp PV báo bạn vô tình bị lọt vào ống kính cái khoảnh khắc mà người này thể hiện cảm xúc trước tình huống bất ngờ của phiên xử. Vậy là người này lập tức trở thành nhân vật “nổi tiếng” của cộng đồng mạng xã hội ngay sau đó. Biết rằng đó chỉ là trò vui nhưng nếu là tôi, chắc tôi cũng sẽ chẳng vui vẻ gì trước những lời bình phẩm của cư dân mạng.

Theo BLDS, cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình và việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý, trừ một số trường hợp luật định. Ở các nước, luật quy định về bảo vệ hình ảnh cá nhân rất chặt, có nước còn không cho nhà báo được mang máy ảnh vào phòng xử (chỉ ghi chép, sau đó vẽ hình minh họa phiên tòa mà thôi).

10 năm đi tác nghiệp chốn pháp đình, tòa soạn lúc nào cũng nhắc PV phải có hình ảnh đẹp để đăng báo, bởi hình ảnh là sức sống của bài báo. Nhưng người được triệu tập đến tòa dù mang thân phận pháp lý gì thì họ cũng là con người, cũng có những mối quan hệ gia đình-xã hội, họ rất ngại khi bị chụp ảnh đăng báo hay đăng trên mạng xã hội. Vì vậy, đối với án dân sự hay những vụ án mà bị cáo phạm những tội không phải do cố ý, do ác độc, côn đồ..., tôi sẽ không chụp ảnh hoặc nếu có thì cũng chỉ chụp từ xa, chụp đằng sau lưng họ. Bởi những hình ảnh còn lưu trên báo mạng có thể sẽ là những tảng đá gập ghềnh cản bước chân họ hòa nhập cộng đồng khi đã chấp hành xong hình phạt.

Thời đại của mạng xã hội, tôi chỉ tâm niệm rằng mỗi một lần nhấp chuột post ảnh của ai đó, ta nên chậm lại vài giây để còn cân nhắc: Coi chừng ta đã làm tổn thương người trong ảnh!