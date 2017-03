Truy cứu thêm các sếp ngân hàng trong vụ lừa gần 800 tỉ đồng

Theo đó, HĐXX đã tuyên tăng án 1-3 năm tù đối với 14 bị cáo nguyên là lãnh đạo và cán bộ tín dụng các ngân hàng liên quan. Trước đó, vào tháng 8-2015, TAND tỉnh Sóc Trăng xử sơ thẩm tuyên 25 bị cáo là cán bộ, lãnh đạo các ngân hàng mức án 2-7 năm tù về tội “vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng”. Viện kiểm sát đã kháng nghị bản án, đề nghị tăng án cho 22-25 bị cáo này.



Phiên xử phúc thẩm diễn ra trong năm ngày từ 7 đến 11-12-2015. Ảnh: Trần Vũ



Với hai bị cáo ở tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản là Lâm Minh Mẫn, nguyên kế toán trưởng Công ty Phương Nam và Trịnh Thị Hồng Phượng, nguyên phó giám đốc công ty này, HĐXX kiến nghị cấp giám đốc thẩm hủy án để xét xử lại theo hướng tăng hình phạt. Trước đó, TAND tỉnh Sóc Trăng xử sơ thẩm Mẫn 14 năm tù, Phượng 12 năm tù về tội lừa đảo. Viện kiểm sát không kháng nghị tăng án đối với Mẫn và Phượng nên theo quy định của tố tụng, HĐXX phúc thẩm không xem xét. Tuy nhiên, qua hồ sơ chứng cứ, HĐXX nhận định mức án 14 năm cho Mẫn và 12 năm cho Phượng là chưa thỏa đáng với hành vi cùng cha con ông Lâm Ngọc Khuân, Lâm Ngọc Hân lừa các ngân hàng gần 800 tỉ đồng.

Với phần kháng cáo của Mẫn và Phượng, HĐXX không chấp nhận cho chuyển tội danh từ lừa đảo sang “vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản”. HĐXX chỉ chấp nhận phần kháng cáo không buộc các bị cáo này phải chịu trách nhiệm liên đới với cha con ông Khuân trong việc trả lại số tiền lừa đảo còn phải trả là 639 tỉ đồng, do HĐXX nhận định chưa đủ chứng cứ chứng minh hai bị cáo này có thụ hưởng số tiền trên.

Ngoài ra, HĐXX còn kiến nghị cơ quan thẩm quyền xem xét truy cứu tiếp trách nhiệm của các “quan” ngân hàng cấp cao, những người có thẩm quyền và đã ký duyệt các hợp đồng tín dụng liên quan các phi vụ lừa đảo của Công ty Phương Nam.

Như chúng tôi đã thông tin, từ 2008 đến 2012, ông Lâm Ngọc Khuân, giám đốc Công ty Phương Nam, đã cùng với con gái là Lâm Ngọc Hân và các thuộc cấp của Mẫn, Phượng lập nhiều hồ sơ gian dối để nhằm lừa, chiếm đoạt của tám ngân hàng số tiền 785 tỉ đồng. Các phi vụ lừa đảo này được thực hiện trót lọt do có 25 cán bộ ngân hàng (là các bị cáo trong vụ án hôm nay) vô tình hoặc cố ý vi phạm các quy định về cho vay trong các tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, trước khi Bộ Công an phá án, nghi can đầu vụ là ông Lâm Ngọc Khuân, Lâm Ngọc Hân đã bỏ trốn khỏi Việt Nam.