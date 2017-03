Truy tố cựu công an viên xâm phạm quyền bầu cử

Ngày 5-10, nguồn tin của Pháp Luật TP.HCM cho biết VKSND huyện Kiên Hải (Kiên Giang) đã hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ sang tòa án đồng cấp đề nghị truy tố trước tòa đối với Sơn Văn Đồng (48 tuổi), nguyên công an viên xã An Sơn, huyện Kiên Hải, Kiên Giang về hành vi xâm phạm quyền bầu cử, quyền ứng cử của công dân.



Theo cáo trạng, Sơn Văn Đồng là công an viên Công an xã An Sơn, huyện Kiên Hải, Kiên Giang. Do bức xúc về việc UBND xã An Sơn có hứa sẽ sửa đường đi và cung cấp nước sinh hoạt tại khu vực tổ 6, ấp Củ Tron, xã An Sơn - nơi Đồng sinh sống nhưng không thực hiện được nên lợi dụng chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, Đồng đã nảy sinh ý định sẽ lấy thẻ cử tri của nhiều người để đi bầu cử, nhằm gạch bỏ tên những người ở UBND xã An Sơn có tên trong danh sách ứng cử.

Khoảng 6 giờ 30 phút sáng 22-5, Đồng được phân công trực tại tổ bầu cử số 4 nhưng đã lấy xe chạy về nhà ở tổ 6, ấp Củ Tron, xã An Sơn để lấy thẻ cử tri của Đồng và vợ cùng con gái để đi bầu cử.

Đồng tiếp tục chạy xe đến nhà mẹ vợ và bà này nhờ Đồng lấy thẻ cử tri đi bỏ phiếu giùm, tổng cộng bảy thẻ cử tri.

Sau đó, Đồng dùng nhiều cách để lấy thêm được nhiều thẻ cử tri của một số người trong xã. Chưa hết, Đồng tiếp tục đến nhà chị Nguyễn Thị Mỹ Lan Phương nói mượn hai thẻ cử tri để đối chiếu nhưng giữ luôn.

Tổng cộng Đồng nhận là 22 thẻ cử tri và đem hết đến điểm bầu cử số 2 đặt tại Trường Tiểu học An Sơn để, sau đó nhận 88 phiếu bầu (mỗi phiếu bầu bốn cấp, mỗi cấp 22 phiếu) rồi đi vào bên trong tiến hành bầu cử.

Sau khi Đồng bỏ phiếu cho toàn bộ 22 thẻ cử tri nói trên thì đến khoảng 7 giờ 30 sáng 22-5, chị Nguyễn Thị Mỹ Lan Phương đến điểm bầu cử số 2 gặp Đồng và hỏi phiếu cử tri của chị đâu để chị đi bầu thì Đồng nói là bỏ phiếu thay rồi. Chị Phương phản ứng và cho rằng bị mất quyền lợi do không được bầu cử nên đã khiếu nại…

Hội đồng Bầu cử Quốc gia sau đó đã ra nghị quyết hủy bỏ kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 ở khu vực bỏ phiếu số 2, xã An Sơn, huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang để tiến hành bầu cử lại.

Cáo trạng của VKSND huyện Kiên Hải xác định hành vi của Sơn Văn Đồng đã gây hậu quả nghiêm trọng do phải tiến hành bầu cử lại, gây tổn thất ngân sách nhà nước với số tiền trên 121 triệu đồng, làm ảnh hưởng niềm tin của nhân dân trong việc bầu cử và đã trực tiếp xâm phạm quyền bầu cử của công dân, gây hậu quả nghiêm trọng.