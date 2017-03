Truy tố trùm Minh “sâm” cùng đồng bọn

Cơ quan tố tụng tỉnh Bắc Ninh đã hoàn tất cáo trạng truy tố đối với Nguyễn Ngọc Minh (56 tuổi, tức Minh “sâm”, trú tại Bắc Ninh, giám đốc Công ty TNHH Đại An) và chín đồng phạm. Theo đó, Minh “sâm” và con gái là Nguyễn Thu Hằng cùng các đồng phạm bị truy tố về tội cưỡng đoạt tài sản và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Ngoài ra, trong các đồng phạm của Minh "sâm" thì Nguyễn Thành Hưng (tức Hưng “sóc”) đã tử vong do bị bệnh nên cơ quan tố tụng đã quyết định đình chỉ bị can.

Hiện hồ sơ vụ án đã được chuyển sang TAND tỉnh Bắc Ninh để thụ lý, xét xử trong thời gian tới.



Trùm Minh "sâm" lúc chưa bị bắt. Ảnh: NLĐ

Theo kết luận điều tra của Bộ Công an, năm 2010 Công ty TNHH Đại An do Nguyễn Ngọc Minh làm giám đốc được UBND tỉnh Bắc Ninh cho phép làm chủ đầu tư hai khu chợ Phù Khê Thượng và Phù Khê Đông (thuộc địa bàn thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh).

Ngoài ra, Minh “sâm” còn tự ý biến một phần đất của một dự án diện tích 15 ha để hình thành nên khu chợ Tấn Bào, cũng chủ yếu phục vụ việc kinh doanh gỗ.

Mặc dù cả ba khu chợ này đều chưa hoàn thiện đầy đủ thủ tục và đảm bảo điều kiện hoạt động, song Minh “sâm” vẫn đưa vào khai thác.

Để quản lý các khu chợ này, Minh “sâm” thành lập ra các ban quản lý chợ tương ứng, đồng thời giao cho Nguyễn Thành Hưng (tức Hưng “sóc”, hiện đã chết và được đình chỉ điều tra) và Nguyễn Thu Hằng (23 tuổi, con gái ruột) trực tiếp nắm giữ.

Các tiểu thương ở chợ hằng tháng phải trả tiền thuê gian hàng, điện, nước và nhiều loại phí bất hợp lý khác cho ban quản lý chợ. Những phương tiện chở gỗ đến chợ hoặc đi qua đường Nguyễn Văn Cừ (Từ Sơn) đều phải nộp phí bến bãi, tùy theo trọng tải của xe.

Nếu như lái xe hoặc chủ gỗ nào không chịu nộp tiền thì lập tức sẽ bị đàn em của Minh “sâm” không cho dừng, đỗ để đưa hàng xuống hoặc không được đi vào đường Nguyễn Văn Cừ, nếu chống đối sẽ lập tức bị dằn mặt.

Với hành vi đó, từ năm 2012 đến tháng 8-2014, Minh "sâm" cùng đồng bọn đã cưỡng đoạt được gần 500 triệu đồng của hàng trăm lượt người ở khu vực các chợ gỗ tại thị xã Từ Sơn.

Ngoài ra, CQĐT cũng đã khởi tố hai vụ án đưa và nhận hối lộ và cố ý gây thương tích đối với một số đối tượng liên quan tới Minh “sâm” nhưng tách thành các vụ án khác.