Truy tố viên công an cấu kết người tình lừa đảo

Theo cáo trạng, gần cuối năm 2015, bà C. và ông H (cùng công tác tại công an TP.HCM) gửi đơn đến Ban Giám đốc công an tỉnh BR-VT tố cáo Diễn và Tuyết có hành vi lừa đảo khi giả danh là bà con thân thích của lãnh đạo Bộ Công an nhận tiền của bà C., ông H. nhờ chạy chuyển công tác về Bộ Công an. Tổng số tiền chiếm đoạt là gần 590 triệu đồng.

Ngày 3-9-2015, Giám đốc Công an tỉnh BR-VT giao Thanh tra Công an tỉnh giải quyết sự việc. Khi làm việc với Thanh tra, Tuyết đã thừa nhận toàn bộ sự việc. Tuyết cùng người nhà giao nộp số tiền 88 triệu đồng để khắc phục hậu quả; còn Diễn cũng giao nộp 167 triệu đồng.

Tháng 11-2015 Đảng ủy và Giám đốc Công an tỉnh đã ra quyết định khai trừ Đảng và tước danh hiệu Công an nhân dân đối với Diễn. Sau đó, hồ sơ vụ án được chuyển qua Cơ quan CSĐT (PC44) để thụ lý điều tra.

Kết quả điều tra xác định từ 2007 -2010 Diễn có quan hệ tình cảm với bà C. Sau khi chia tay, Diễn và bà C. đều lập gia đình riêng nhưng vẫn giữ liên lạc với nhau.

Tuyết (tên khác là Bé Trang, Bé Tư) từng bị TAND huyện Đất Đỏ, tỉnh BR-VT xử phạt sáu tháng tù về tội trộm cắp tài sản và tám tháng tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuyết chấp hành án tại nơi Diễn công tác nên cả hai quen biết nhau. Tháng 3-2014, Tuyết chấp hành án xong. Sau đó ra ngoài Tuyết và Diễn góp vốn cùng nhau kinh doanh xe cẩu, làm cát, mở quán cà phê ở huyện Châu Đức.

Quá trình sống và làm ăn chung với nhau, Diễn kể về chuyện tình cảm với bà C. trước đây cho Tuyết nghe. Sau đó, từ giữa năm 2014- 2015, Diễn sắp đặt, chỉ dẫn Tuyết gọi điện thoại cho bà C. tự giới thiệu tên “Chị Tư” là chị bà con với Mai (vợ Diễn) và là em gái của “Chị Trang” một người cháu của ông Bùi Quang Bền- Thứ trưởng Bộ Công an. “Chị Trang” này đang công tác tại Phòng Tổ chức thuộc Tổng Cục III Bộ Công an. Ai có có nhu cầu về làm việc tại Tổng Cục III chỉ cần lo tiền, mọi việc chạy chuyển công tác Diễn và Tuyết trong vai“chị Tư” sẽ đứng ra lo hết. Do tin tưởng là thật, nên bà C. và ông H. đã chuyển tiền nhờ chạy chuyển công tác nhưng thực chất đã bị Diễn, Tuyết chiếm đoạt.



Đến khoảng tháng 12-2014, Diễn và Tuyết gọi điện thoại, nhắn tin cho bà C. tạo dựng thông tin gian dối là Diễn đã được chuyển công tác về Tổng cục III Bộ Công an, và Diễn đang lo chạy chuyển công tác cho bà C. về cùng cơ quan với Diễn, chi phí chạy chuyển công tác cho bà C. hết 400 triệu đồng. Tin tưởng nên bà C. đã nhiều lần chuyển tiền cho Diễn, Tuyết.

Ngoài ra, bà C. có người bạn cũng có nhu cầu chuyển công tác về Tổng Cục III Bộ Công an nên giới thiệu cho Diễn, Tuyết. Diễn, Tuyết đưa ra giá 160 triệu. Bà C. đã ứng tiền chạy chuyển công tác cho người bạn số tiền 15 triệu đồng chuyển cho Diễn, Tuyết.

Cũng trong tháng 4-2015, Diễn chỉ dẫn Tuyết đóng giả “Chị Trang” là chị của “Chị Tư” gọi điện cho bà C. thông tin Tổng cục III đang tuyển dụng cán bộ, ai có nhu cầu thì đưa tiền, mọi việc thì Diễn và “Chị Trang” sẽ đứng ra lo hết.

Bà C. đã thông tin đến ông H. một đồng nghiệp cùng đơn vị. Ông H. gọi điện thì Tuyết hứa hẹn chuyển công tác cho ông H. trong thời gian ngắn với chi phí là 240 triệu đồng, đưa trước 120 triệu đồng, số còn lại 120 triệu đồng sẽ đưa sau.

Tin tưởng là thật, nên ông Hải đã giao cho bà C. 120 triệu đồng để nhờ chuyển cho Tuyết. Sau đó, Tuyết gọi điện báo sẽ chuyển công tác cho ông H. trong vòng ba tuần và yêu cầu ông H. đưa thêm 30 triệu đồng nữa. Ông H. tiếp tục giao cho bà C. 30 triệu đồng nhờ chuyển giúp cho Tuyết. Ngoài ra, ông H. có bạn gái cũng muốn chuyển công tác lên Tổng Cục III nên ông Hải đã tự ý giao cho C. 10 triệu đồng nhờ chuyển cho Tuyết để đặt cọc.

Toàn bộ số tiền 160 triệu đồng bà C. Cũng đã chuyển cho Tuyết.

Quá thời hạn cam kết nhưng không thấy được chuyển công tác, ông H. và bà C. mới biết bị Diễn, Tuyết lừa đảo. Bà C. đã tự dùng tiền trả cho ông H và làm đơn tố cáo.

Biết Tuyết bị truy nã, Diễn đã đưa Tuyết lên TP.HCM thuê phòng trọ để ở như vợ chồng, ngăn Tuyết đầu thú. Diễn dùng thủ đoạn nói Tuyết viết giấy thừa nhận lừa bà C. một mình… Tuy nhiên đến cuối tháng 3-2016 Tuyết bị công an tỉnh BR-VT bắt khi đang đi cùng Diễn.