Từ 1-1-2017, bắt đầu ghi âm, ghi hình việc hỏi cung

Có hướng dẫn rõ ràng Tôi đã tham gia vụ án oan của ông Nén, nhiều lần tham dự việc lấy cung ông sau này. Ông Nén khai từng bị uy hiếp về tinh thần, từng bị đánh. Khi ông nói bị đánh, người ta hỏi vì sao không báo, ông trả lời rằng bị đánh ngay trước mặt giám thị và điều tra viên luôn thì biết báo ai nữa. Đặc biệt, có kiểm sát viên nghe ông kêu oan thì lại kêu điều tra viên đến đánh ông nên ông nghĩ cơ quan tố tụng nào, cán bộ tố tụng nào thì cũng giống nhau thôi… BLTTHS 2015 quy định việc ghi âm, ghi hình hoạt động hỏi cung bị can là tiến bộ. Nhưng theo tôi, cần có hướng dẫn là sau khi ghi âm, ghi hình, điều tra viên phải ghi rõ vào biên bản hỏi cung rằng hôm nay có ghi âm, ghi hình, sau đó cho bị can xem, nghe băng ghi âm, ghi hình rồi hỏi lại có đúng không. Các tài liệu này phải được niêm phong lại để sau này công khai nếu cần thiết. Cạnh đó cũng cần có hướng dẫn rõ ràng về trình tự, thủ tục bảo quản, lưu trữ, sử dụng kết quả ghi âm, ghi hình việc hỏi cung bị can, những ai có thẩm quyền can thiệp vào việc bảo quản, lưu trữ, sử dụng kết quả ghi âm, ghi hình. Tôi đề nghị không giao cho CQĐT bảo quản, lưu trữ kết quả ghi âm, ghi hình vì có thể bất lợi cho người kêu oan. LS TRẦN VĂN ĐẠT, Đoàn LS tỉnh Bình Thuận Tranh cãi đến phút cuối Quá trình QH thảo luận về dự án BLTTHS (sửa đổi), nhiều đại biểu tán thành với quy định như QH vừa thông qua nhưng cũng có những ý kiến lại đề nghị thu hẹp hơn, chỉ áp dụng trong các trường hợp hỏi cung bị can về tội đặc biệt nghiêm trọng, bị can kêu oan, không nhận tội... Do có ý kiến khác nhau nên Ủy ban Thường vụ QH đã lấy phiếu xin ý kiến các đại biểu QH. Kết quả là có 45,95% ý kiến đồng ý theo hướng thứ nhất, 34% ý kiến đồng ý theo hướng thứ hai. Từ đó, Ủy ban Thường vụ QH đã tiếp thu đa số ý kiến của các đại biểu và chỉnh lý BLTTHS 2015.