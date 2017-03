Từ 1-7: Tăng quyền cho nghi can, luật sư

Không gia hạn giam giữ, có thể bị tù Tại lớp tập huấn, TS Nguyễn Thị Thủy đã lưu ý các cán bộ tố tụng cần hết sức cẩn thận về quy định tại Điều 377 BLHS 2015 (tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn giam, giữ người trái pháp luật). Theo TS Thủy, về cấu thành tội danh này, những người tiến hành tố tụng chỉ cần thực hiện một trong năm hành vi là bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm: Không ra quyết định trả tự do cho người được trả tự do theo quy định của luật. Quyết định bắt, giữ, giam người không có căn cứ theo quy định của luật. Không chấp hành quyết định trả tự do cho người được trả tự do theo quy định của luật. Thực hiện việc bắt, giữ, giam người không có lệnh, quyết định theo quy định của luật hoặc tuy có lệnh, quyết định nhưng chưa có hiệu lực thi hành. Không ra lệnh, quyết định gia hạn tạm giữ, tạm giam hoặc thay đổi, hủy bỏ biện pháp tạm giữ, tạm giam khi hết thời hạn tạm giữ, tạm giam dẫn đến người bị tạm giữ, tạm giam bị giam, giữ quá hạn.