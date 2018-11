Tù chung thân cho kẻ giết chồng hờ của người tình cũ

Ngày 27-11, TAND TP Cần Thơ xử sơ thẩm đã tuyên phạt Khổng Minh Trí (38 tuổi, ngụ quận thốt Nốt, TP Cần Thơ) tù chung thân về tội giết người.

Theo cáo trạng, năm 2017, chị NTP sống như vợ chồng với anh NVC. Do thường xuyên xảy ra mâu thuẫn cự cãi nên chị P. dọn đến sống chung như vợ chồng với Trí. Được khoảng hai tháng, chị P. phát hiện Trí đã có vợ con nên bỏ về sống chung với anh C.

Do ghen tức nên Trí nhiều lần điện thoại cho chị P. kêu bỏ anh C. Có lần chị P. đưa điện thoại cho anh C. nói chuyện và xảy ra mâu thuẫn cự cãi dẫn đến Trí tìm đến tận nhà đuổi đánh anh C.

Khoảng 15 giờ ngày 19-6, Trí tiếp tục điện thoại cho chị P. Anh C. nghe máy và chửi: “Mày còn điện nữa tao đập chết mẹ mầy” rồi tắt máy. Tức giận Trí mượn vỏ lãi chạy đến ấp Thới Hiệp, huyện Cờ Đỏ ra hướng quận Thốt Nốt tìm anh C. đánh cho bõ tức.

Đến khoảng 1 giờ ngày 20-6 Trí gặp anh C. đang xiệc cá trên sông gần cầu 3-2 (thuộc khu vực Phụng Thạnh 1, phường Thốt Nốt). Trí kêu anh C. lên bờ nói chuyện nhưng bị từ chối nên Trí bước qua vỏ lãi của anh C., chạm trúng vợt xiệc cá đang dẫn điện nên bị điện giật.

Lúc này cả hai đánh nhau và cùng té ngã xuống sông. C. bơi sang sông trốn. Không buông tha Trí lấy can nhựa làm phao đuổi theo, anh C. định leo lên ghe thì bị Trí dùng tay siết cổ dìm xuống nước. Không thấy nạn nhân nổi lên, nghĩ đã chết nên Trí bỏ trốn.

Đến 19 giờ 30 ngày 21-6, người dân phát hiện thi thể anh C. trôi trên sông cách hiện trường khoảng 2 km nên báo công an. Trí bị bắt ngay sau đó.



Bị cáo Khổng Minh Trí tại tòa

Tại tòa, bị cáo Trí đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Chị P. cho biết ban đầu Trí nói đã thôi vợ và sẽ cấp dưỡng 1 triệu đồng/tháng cho con nên chị đã đồng ý về sống với bị cáo. Sau đó, chị P. phát hiện Trí lừa và vợ bị cáo gọi điện thoại chửi bới, hăm dọa nên chị quay về sống với anh C.

Lúc này Trí nổi điên nhiều lần muốn nối lại tình xưa và dọa nếu chị P. không nghe điện thoại sẽ cắt cổ...

Được nói lời sau cùng, bị cáo xin lỗi, bị cáo biết chỉ có cái chết mới chuộc được lỗi lầm của mình.

Tòa nhận định bị cáo đã có vợ con nhưng không chăm lo mà bất chấp mọi chuẩn mực đạo đức, bất chấp pháp luật, đi tìm người phụ nữ khác. Bị cáo đã gây ra quá nhiều thiệt hại cho những người xung quanh. Bị cáo là người có tính khí hung hăng, côn đồ, lưu manh, vong tình, vong nghĩa. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm, chỉ vì tranh giành một người phụ nữ mà đã quyết tâm giết bị hại, cần phải xử lý nghiêm. Do đó tòa đã tuyên bị cáo mức án trên.