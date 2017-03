Tử hình kẻ đâm chết người Ấn Độ để cướp vàng

Như tin đã đưa, đêm 11-7-2015, Quang đến nhà anh trai ở xã Châu Tiến với mục đích mượn tiền mua heroin về dùng.

Khi Quang đang đi bộ trên đường liên xã thì gặp ông Nathu Singh Solanki, công nhân khai thác quặng, mang quốc tịch Ấn Độ điều khiển xe máy chạy ngược chiều rồi dừng xe đi vệ sinh.



Bị cáo Quang đứng trước vành móng ngựa.

Thấy vậy, Quang đi đến gây sự và dùng dao mang sẵn trong người tấn công ông Solanki. Ông Solanki bỏ chạy, Quang đuổi theo và chém nhiều nhát khiến ông gục xuống, tử vong.



Quang lục ví lấy tiền, tháo chiếc nhẫn ở tay nạn nhân rồi lấy xe máy bỏ trốn. Trên đường, Quang vứt xe máy và con dao gây án lại bên đường, lấy tiền cướp được đi mua heroin để sử dụng.

Sáng hôm sau, Quang mang chiếc nhẫn cướp được đi bán nhưng không ai mua nên đã vứt đi rồi tìm cách lẩn trốn trong rừng.

Ngày 13-7, Quang đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình. Số tài sản Quang lấy của nạn nhân gồm một xe máy, một nhẫn vàng có giá trị hơn 19 triệu đồng.

Công an tỉnh Nghệ An đã tìm cách liên lạc với gia đình ông Solanki thông qua Cục Đối ngoại (Bộ Công an), Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam và Sở Ngoại vụ tỉnh Nghệ An để làm thủ tục giải quyết vấn đề dân sự theo quy định pháp luật nhưng đến nay vẫn chưa có phúc đáp.

HĐXX sơ thẩm nhận định bị cáo từng có tiền án hai năm tù về tội cướp tài sản nhưng không tu chí làm ăn mà tiếp tục nghiện ma túy và phạm tội. Hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất côn đồ nên cần loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội.