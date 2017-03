Tử hình kẻ đốt nhà, chém chết công an viên

Nạn nhân trong vụ án là anh Nguyễn Văn Hải, công an viên xã Khánh Thượng (Ba Vì, Hà Nội). Toàn bị truy tố tội giết người với hai tình tiết tăng nặng là giết người đang thi hành công vụ và có tính chất côn đồ.

Theo hồ sơ vụ án, trưa 19-12-2015, Hà Văn Toàn đang ngồi ăn cơm cùng mọi người ở nhà chị gái thì vợ gọi điện thoại, nhắn tin nhắc rằng không được uống nhiều rượu nên giữa hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn.



Sau khi uống rượu về, tìm vợ con mà không thấy, Hà Văn Toàn (ảnh nhỏ) đã đốt căn nhà của mình.

Đầu giờ chiều, Toàn về nhà nhưng không thấy vợ con đâu nên đã điện thoại nhiều lần nhưng vợ không nghe máy. Bực mình, Toàn đập bỏ điện thoại rồi đi ra cổng lấy 4-5 bó củi xếp vào giữa nhà. Tiếp đó, Toàn mượn điện thoại rồi gọi cho vợ, nói: "Mày có về nhà không, không thì tao đốt bỏ". Vợ Toàn thấy vậy liền trả lời: "Không về".

Khí nóng bốc lên đầu, Toàn đã lấy một can nhựa có khoảng hai lít xăng và một can nhựa có khoảng 0,5 lít dầu nhớt ở dưới bếp đổ vào đống củi ở giữa nhà rồi châm lửa đốt.

Khi lửa bốc cháy, Toàn lấy xe máy đi tìm vợ con nhưng không thấy nên quay về nhà. Thấy mọi người đang dập lửa, Toàn nói: "Còn gì nữa đâu mà dập" rồi vào bếp lấy một con dao nhọn đứng ở sân.

Khoảng 20 phút sau, anh Nguyễn Văn Hải là công an viên xã Khánh Thượng cùng anh Nguyễn Đức Trọng (trú cùng thôn) đi xe máy đến nhà khuyên can. Tuy nhiên, Toàn nói đây là việc riêng của gia đình, ai không liên quan thì đừng nên can thiệp vào.

Thấy Toàn to tiếng, anh Trọng đi ra khu vực bên cạnh, còn anh Hải tới chỗ để xe máy lấy một cây gỗ màu trắng đen (dạng gậy chỉ huy giao thông) vào tiếp tục khuyên can Toàn. Thấy Toàn vẫn không nghe, anh Hải dùng gậy gỗ vụt vào cẳng tay phải đang cầm dao của Toàn. Sau nhát vụt thứ nhất, khi thấy anh Hải giơ gậy định vụt tiếp thì Toàn giằng được chiếc gậy vứt ra sân, đồng thời vung dao lên đâm một nhát trúng vào ngực trái khiến anh tử vong.

Tai tòa, VKSND TP Hà Nội đề nghị tuyên phạt bị cáo mức án chung thân. Tuy nhiên, xét thấy hành vi của bị cáo không còn tính người, HĐXX đã quyết định loại trừ bị cáo vĩnh viễn ra khỏi xã hội.