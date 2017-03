Tử hình kẻ giết phụ nữ để cướp vàng chuộc xe máy

Ngày 27-10, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt tử hình đối với Vi Văn Thắng (23 tuổi, trú xã Mường Nọc, huyện Quế Phong, Nghệ An) về tội giết người và năm năm tù tội cướp tài sản. Tổng hình phạt Thắng phải chịu là tử hình.

Đồng thời tòa tuyên buộc Thắng phải bồi thường cho phía bị hại 257 triệu đồng.

Như đã đưa tin, chiều 28-5, Thắng đến nhà vợ chồng ông Sầm Văn Dần (61 tuổi), bà Vi Thị Thu Loan (63 tuổi, ở bản Cỏ Nong, xã Mường Nọc) chơi.

Tại đây, ông Dần nói với Thắng là "làm một tí hầy" (ý ông Dần là uống tí rượu). Thắng đồng ý, ông Dần bảo Thắng đi ra phía sau nhà lấy nhộng ong làm mồi nhậu còn ông đi mua rượu. Khi ông về thì Thắng cũng đã nấu xong nồi nhộng ong, hai người cùng ngồi uống rượu.



Bị cáo Thắng đứng trước vành móng ngựa.

Sau khi uống nhiều rượu với nhộng ong, ông Dần lên giường ngủ còn Thắng nằm ngủ trên chiếu ở sàn nhà.



Đến khoảng 18 giờ chiều cùng ngày, Thắng thức giấc thấy bà Loan đang ngồi cho gà ăn trước sân. Lúc đó, Thắng quan sát trên tai bà Loan có đeo đôi bông tai bằng vàng nên nảy sinh ý đồ xấu.

Thắng dự định sát hại bà Loan để lấy đôi bông tai, bán lấy tiền mua ma túy và chuộc chiếc xe máy Thắng mang cầm trước đó. Nghĩ là làm, Thắng dùng dao sát hại bà Loan.

Nghe tiếng vợ kêu cứu, ông Dần tỉnh dậy, lao vào cứu vợ nhưng bị Thắng chém trọng thương bất tỉnh. Thắng tưởng ông Dần đã chết nên không tấn công nữa.

Sau khi bà Loan tử vong, Thắng lột đôi bông tai của bà rồi bỏ đi. Trong đêm tối, ông Dần tỉnh dậy bò sang nhà xóm giềng kêu cứu. Ông Dần được đưa đến bệnh viện cấp cứu, cứu sống. Kết quả giám định, ông Dần bị tổn hại 67% sức khỏe.

Khi biết công an vào cuộc điều tra, Thắng trốn khỏi địa phương, đến lẩn trốn tại nhà chị ở xã Tiền Phong, huyện Quế Phong. Lực lượng công an đã bao vây và kêu gọi nghi can ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Tuy nhiên, Thắng trốn trong nhà vệ sinh rồi dùng dao tự sát nhưng đã được ngăn cản kịp thời.

Tại phiên tòa, Thắng thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải, xin được giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, HĐXX nhận định hành vi phạm tội của Thắng là đặc biệt nguy hiểm, có tính côn đồ, đê hèn, vừa phạm tội giết phụ nữ vừa phạm tội cướp tài sản nên cần loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội vĩnh viễn.