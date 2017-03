Tử hình kẻ phóng hỏa đốt cả nhà vợ

Ngày 19-4, TAND cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo y án tử hình bị cáo Trần Văn Diệp (SN 1979, quê Long An) về hai tội giết người và hủy hoại tài sản. HĐXX đồng tình với án sơ thẩm phải xử thật nghiêm bị cáo.



Bị cáo Diệp được dẫn giải về trại giam sau phiên tòa.

Tại tòa, bị cáo và đại diện người bị hại đều kháng cáo xin giảm án để hai con thơ còn có thể nhìn thấy mặt cha.



Theo hồ sơ, Diệp và chị Phạm Thị Thúy Ngân kết hôn từ năm 2005. Tháng 6-2014, chị Ngân đang mang thai nhưng vợ chồng xảy ra mâu thuẫn nên chị về quê An Giang, còn Diệp về Long An sinh sống.



Sau khi sinh con, chị Ngân cùng gia đình quay lại TP.HCM mướn phòng trọ ở xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè. Ngày 24-2-2015, Diệp đến phòng trọ thăm con và gặp vợ. Khi đó, chị Ngân đòi ly hôn. Từ đây, hai bên xảy ra cãi vã và chị Ngân có ý lẩn tránh không muốn gặp.



Nghĩ vợ khinh thường mình, không cho gặp con và đòi ly hôn, Diệp tức giận lên kế hoạch tội lỗi. Ngay tối đó, Diệp ghé tiệm tạp hóa mua dây kẽm và dầu hỏa. Đến nhà vợ, Diệp lấy kẽm cột vào khoen cửa bên ngoài với mục đích khi phóng hỏa thì cả nhà sẽ chết chung và không ai chạy thoát được.

Sau khi cột cửa, Diệp đổ dầu, châm lửa đốt nhà. Khi ngọn lửa bùng cháy, Diệp ra đầu hẻm... đứng nhìn một lúc rồi mới bỏ đi.



Cha mẹ chị Ngân đang ngủ, thấy lửa bốc cao nên ôm cháu bỏ chạy nhưng do cửa bị buộc ở ngoài nên không ra được. Chị Ngân và em trai Phan Phước Tân dập lửa cứu cha mẹ và con nên bị bỏng nặng.



Người dân nghe tiếng kêu la đã đến đập cửa đưa năm người đi cấp cứu. Do bị bỏng nặng nên chị Ngân tử vong tại bệnh viện, em trai bị bỏng diện tích 35% cơ thể. Còn Diệp ra cầu Phú Mỹ nhảy sông tự tử nhưng vướng phải đám lục bình nên không chết và được đưa vào bờ, áp giải đến công an.



Theo kết quả giám định, hậu quả vụ cháy còn gây thiệt hại tài sản với tổng trị giá hơn 33 triệu đồng.