Tử hình sát thủ giết bạn bỏ bao tải trôi sông chấn động Sài Gòn

Ngày 12-6, TAND TP.HCM xử sơ thẩm và đã tuyên tử hình bị cáo Nguyễn Kim An về hai tội giết người, cướp tài sản; đồng thời, tòa buộc bị cáo An bồi thường cho gia đình nạn nhân 121 triệu đồng. An là hung thủ trong vụ án giết bạn chấn động Sài Gòn hồi tháng 3-2014.



Bị cáo chờ tòa tuyên án> Ảnh: Hoàng Yến

Theo hồ sơ, An và Lư Vĩnh Đạt là bạn học chung trường tại quận Tân Bình (TP.HCM). An do hoàn cảnh khó khăn nên thường xuyên mượn đồ dùng của Đạt và nhờ Đạt chở đi học.

Một lần Đạt đến nhà trọ của An chơi và vô tình tiết lộ cho An biết gia đình mình có một khoản tiết kiệm lớn gửi ngân hàng. An nảy sinh lòng tham muốn tống tiền gia đình Đạt. An đã hai lần bỏ thuốc ngủ cho Đạt, trong đó ngày 25 do thuốc không đủ liều nên Đạt vẫn tỉnh táo, An không thể ra tay. Rắp tâm thực hiện kế hoạch, ngày 26-2, An tiếp tục lấy 6 viên thuốc an thần bỏ vào chai trà cho Đạt uống. An đè chặt Đạt xuống sàn cho đến khi nạn nhân nằm im, ngấm thuốc, An trói hai chân Đạt rồi bỏ vào bao tải. Do Đạt nhỏ con nên An dễ dàng vác Đạt để lên trước xeUltimo chở đi. Trên đường, nhiều lần Đạt giãy giụa An còn lấy balo để đè lên, tránh người đi đường phát hiện. Đến cầu Phú Mỹ, An vứt bao tải chứa Đạt xuống sông rồi quay về nhà, nhắn tin tống tiền gia đình Đạt số tiền 500 triệu đồng.

Nghi can Nguyễn Kim An (trái) và nạn nhân Lư Vĩnh Đạt lúc vụ án mới được phát hiện.

Từ đó đến ngày 4-3, khi thi thể của Đạt được phát hiện, An vẫn thường xuyên qua lại nhà Đạt với danh nghĩa hỏi thăm tình hình, thực chất là để nghe ngóng thông tin. Thái độ bình thản của An khiến không ai nghi ngờ người này. Ngày 7-3, thi thể được xác định là em Đạt thì đến ngày 11-3, cơ quan điều tra khoanh vùng nghi can số 1 chính là An.

Trưa 11-3, Công an quận Bình Tân triệu tập đồng loạt An cùng với những người bạn ở chung nhà trọ. Sau quá trình thẩm vấn, đến 16 giờ chiều, An cúi đầu nhận tội.





Sợi dây chuyền , một dấu hiệu nhận diện nạn nhân Đạt

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy trong phổi của Đạt cómột lượng bùn vào sâu trong đáy phổi, chứng tỏ lúc bị vứt xuống sông Đạt chỉ bị gây mê chứ chưa chết. Nguyên nhân nạn nhân tử vong là ngạt vì bị ném xuống nước. Thủ đoạn tàn ác của An gây ra với chính người bạn học từng đối xử rất tốt với mình khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Cái chết thương tâm của em Lư Vĩnh Đạt gây chấn động lớn trong dư luận xã hội.

Trong vụ án này, hành động của hung thủ đã đi ngược với quy trình phạm tội thông thường vì đã sát hại nạn nhân ngay từ đầu rồi mới tống tiền người nhà. Quá trình gây án lạnh lùng, tàn nhẫn, thủ đoạn tinh vi, không hề hối cải của An khiến HĐXX xác định hung thủ không còn khả năng cải tạo nên đã tuyên án tử hình.