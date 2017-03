Tự nhận đại gia cho vay 80 tỷ 20 năm không lấy lãi

HĐXX nhận định gia đình bị cáo khắc phục phần lớn hậu quả (hơn một nửa), nhân thân tốt và có quá trình cống hiến cho đất nước, bị cáo đã lớn tuổi (60 tuổi) và được nạn nhân xin giảm án... nên chiếu cố một phần hình phạt cho bị cáo.

Theo hồ sơ, đầu năm 2014, Nốp quen biết với ông C là người kinh doanh ngụ ở quận 10. Quá trình quen biết, Nốp biết ông C còn nợ tiền vay ngân hàng và cần tiền đầu tư khu nghỉ mát ở Mũi Né, Bình Thuận. Từ đây, Nốp nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của ông C.



Bị cáo Nốp được dẫn giải về trại sau phiên tòa

Nốp nói dối mình là người đang được thụ hưởng 280 triệu USD tại Ngân hàng Citybank CN TP.HCM. Để minh chứng, Nốp đưa một văn bản bằng tiếng nước ngoài thể hiện số tiền trên cho ông C xem rồi lấy lại ngay (CQĐT không thu giữ được tờ giấy này). Nốp yêu cầu ông C đưa 1,2 tỷ cho mình giải ngân số tiền trên. Sau khi giải ngân xong, Nốp sẽ cho ông C vay 80 tỷ không lấy lãi suất trong thời gian 20 năm.

Tin lời, từ 18-2-2014 đến 14-4-2014, ông C đã năm lần giao tiền cho Nốp hơn 1,05 tỷ đồng. Ngày 17-4-2014, tại một quán cà phê ở quân Tân Bình, Nốp đang nhận 300 triệu từ ông C thì bị công an mời về trụ sở làm việc.