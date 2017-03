Tù treo cho giám đốc tổ chức 7 người trốn đi Hàn Quốc

Theo hồ sơ, khoảng từ tháng 7 đến tháng 8-2015, bảy người dân ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Đồng Nai (gồm anh Nguyễn Văn Cường, Tạ Hữu Xuân, Tăng Văn Mạnh, Phạm Văn Oanh, Hoàng Đình Ngọc, Trần Đình Hùng và chị Trần Thị Thu Trang) gặp Toàn-Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ du lịch Thanh Toàn đặt vấn đề làm thủ tục đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc.



Lê Thanh Toàn đứng trước vành móng ngựa.

Toàn nhận lời và thỏa thuận với họ là sẽ làm thủ tục cho họ đi lao động ở Hàn Quốc bằng con đường đi du lịch. Sau khi nhập cảnh vào Hàn Quốc sẽ tổ chức cho họ trốn ở lại lao động. Tổng chi phí mỗi người phải nộp cho Toàn từ 170 triệu đồng đến 200 triệu đồng. Toàn yêu cầu nộp hồ sơ và đặt cọc trước 120 triệu đồng/người.



Để xuất cảnh sang Hàn Quốc, người đi du lịch phải chứng minh năng lực tài chính trước khi đi. Do vậy, Toàn đã tổ chức cho anh Cường, anh Xuân, anh Mạnh và anh Oanh đi du lịch Singapore 3 ngày với mục đích chứng minh điều kiện tài chính để sau này làm thủ tục nhập cảnh vào Hàn Quốc được thuận lợi. Những người còn lại, Toàn nhờ một người đàn ông tên Chang (quốc tịch Hàn Quốc) bảo lãnh khi họ làm thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu Hàn Quốc với chi phí 300 USD/người. Số tiền này Toàn đã gặp và trả cho ông Chang tại Hà Nội.

Ngày 5-9-2015, Toàn tổ chức cho bảy người trên đi từ sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) quá cảnh tại sân bay Thượng Hải (Trung Quốc), rồi đến đảo Jeju, (Hàn Quốc). Khi bảy người trên đến sân bay đảo Jeju, Hàn Quốc thì bị cơ quan chức năng Hàn Quốc phát hiện không đủ điều kiện nhập cảnh vào Hàn Quốc nên ngày 7-9-2015, bảy người này bị trục xuất về Việt Nam.

Sau đó chị Trang, anh Cường làm đơn trình báo đến Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An. Tổng số tiền Toàn đã nhận của bảy người trên là 855 triệu đồng. Toàn đã chi phí làm thủ tục cho bảy người đi Hàn Quốc hết hơn 227 triệu đồng. Tại tòa, Toàn thành khẩn khai báo thể hiện ăn năn hối cải, xin được giảm nhẹ hình phạt.

HĐXX cũng nhận định đối với bảy công dân trên là những người trực tiếp đặt vấn đề với Toàn để trốn sang Hàn Quốc lao động. Cả bảy người biết rõ Toàn đưa sang Hàn Quốc lao động thông qua con đường du lịch là bất hợp pháp, có sự bàn bạc, thống nhất thực hiện. Tuy nhiên mục đích của họ là để tìm kiếm việc làm, cải thiện thu nhập. Sau khi phát hiện đã tích cực, cộng tác làm việc với cơ quan điều tra. Xét thấy cần thiết giao cho chính quyền địa phương nơi cư trú kiểm điểm giáo dục đầy đủ.

HĐXX cũng tuyên buộc phải trả lại cho bảy người trên số tiền 230 triệu đồng mà Toàn đã thu đặt cọc của họ.