Tưởng vợ là hổ nên chém chết, lãnh 10 năm tù

Theo hồ sơ, ngày 8-3, Huyên đang ngủ cùng vợ con thì chợt tỉnh giấc và đi tìm dao chém chết vợ. Tiếp đó, Huyên dùng dao cắt vào cổ mình hai lần để tự tử nhưng không thành. Một lúc sau, Huyên đi về nhà cha mẹ đẻ và nói tưởng vợ là con hổ nên chém. Nói xong, Huyên lên nhà sàn của cha nằm rồi được mọi người đưa đi cấp cứu.

Bị cáo Lương Phò Huyên tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: ĐẮC LAM



Cơ quan công an cũng trưng cầu giám định tâm thần đối với Huyên. Tuy nhiên, Trung tâm Giám định pháp y tâm thần tỉnh Nghệ An giám định, kết luận: “Tại thời điểm gây án chưa đủ cơ sở để kết luận Huyên bị bệnh tâm thần hoặc sử dụng chất ma túy gây tác động đến tâm thần”.

Tại phiên tòa, Huyên cho rằng: “Bị cáo giết vợ là do bị ma ám. Lúc đó ngủ mơ thấy bị hổ vồ. Do ma làm chết vợ bị cáo”. Đại diện VKSND tỉnh Nghệ An khẳng định bị cáo nói ma ám là không có cơ sở, chưa thành khẩn và qua giám định bị cáo không bị tâm thần, đề nghị HĐXX tuyên phạt Huyên từ 14 đến 15 năm tù.

HĐXX cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, có tính chất côn đồ, đã tước đi tính mạng của vợ mình, gây đau thương mất mát cho người thân và chính bản thân bị cáo, cần xử phạt nghiêm minh. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, lần đầu phạm tội, kịp thời bồi thường cho đại diện hợp pháp của người bị hại, trình độ hiểu biết hạn chế, sống ở vùng sâu, vùng xa nên được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.