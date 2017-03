Tuyên án những bị cáo trong vụ tai nạn đường sắt tại Cầu Ghềnh

Các bị cáo bị truy tố trước tòa. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Minh Châu, tài xế xe ôtô du lịch 7 năm tù giam về tội “cản trở giao thông đường sắt;” các bị cáo Trần Văn Thời, Bùi Văn Thuấn, Nguyễn Văn Lương (nguyên là nhân viên gác chắn đường sắt thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý đường sắt Sài Gòn) mỗi bị cáo 5 năm 6 tháng tù giam về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng;” bị cáo Trần Viết Hải (nhân viên gác chắn đường sắt) mức án 3 năm tù giam cũng về tội danh “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.”Đối với ba người liên quan khác gồm Nguyễn Văn Túy (lái tàu SE2), Nguyễn Xuân Phú (phụ lái tàu SE2) trước đây bị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa truy tố về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường sắt,” Tô Quang Toán (nhân viên Tổ thông tin tín hiệu Ga Biên Hòa) bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng,” tuy nhiên, sau nhiều lần trả hồ sơ và điều tra lại, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa đã miễn truy tố đi với ba bị cáo này với lý do không còn gây nguy hiểm cho xã hội.Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa, từ 14-22 giờ ngày 6/2/2011, Thuấn, Thời có nhiệm vụ trực tại chắn số 4; Lương, Hải trực tại chắn số 3 (khu vực cầu cầu Ghềnh, thành phố Biên Hòa). Tuy nhiên, khoảng 19 giờ 10 cùng ngày, Thời tự ý bỏ gác đầu cầu để đi ăn cháo, mặc cho các phương tiện tự do đi vào cầu Ghềnh, là cầu dùng chung cho cả phương tiện đường bộ và đường sắt.Đến 19 giờ 18, Thời nhận được điện thoại từ tàu SE2 xin đường, dù lúc đó tàu sắp đến nhưng Thời vẫn ngồi ăn cháo trong Trạm mà không đi thực hiện nhiệm vụ là ra đầu cầu hạ chắn xuống.8 phút sau, Lương quan sát phía đầu chắn số 4 không có xe ôtô đi vào nên giơ đèn xách tay để báo ở phía bên đó không cho xe vào cầu để cho xe phía chắn số 3 do Lương, Hải trực đi. Lúc này, dù không nhận được tín hiệu từ phía bên kia nhưng Lương vẫn cho năm xe ôtô đi vào lòng cầu. Được khoảng hơn 50m những xe này bị tắc lại giữa cầu do đoàn xe khác cũng đi vào, ở chiều ngược lại.

Lúc này những nhân viên gác chắn mới đi kéo chắn phụ, đặt đèn báo động phụ và hô to là tàu sắp đến, yêu cầu các xe cuối đoàn nhanh chóng lùi khỏi cầu để tránh tai nạn. Tuy nhiên, Châu điều khiển chiếc xe đi gần cuối đoàn cãi lại và không chịu lùi. Khi người này chịu điều khiển lùi xe thì tàu SE2 lao đến, gây nên tai nạn thảm khốc khiến hai người chết và 26 người bị thương cùng nhiều phương tiện bị hư hại./.

