Tuyên án tài xế gây tai nạn làm văng bé sơ sinh ra khỏi bụng mẹ

Ngoài ra, Tòa còn áp dụng hình phạt bổ sung cấm bị cáo hành nghề lái xe ô tô trong thời gian 01 năm sau khi chấp hành xong hình phạt.

Tài xế Vũ chính là người đã lái xe làm văng bé sơ sinh ra khỏi bụng mẹ gây xôn xao dư luận trong thời gian vừa qua.

Theo hồ sơ, khoảng 09 giờ 10 phút ngày 25-10-2014, Vũ điều khiển xe ôtô biển số 67L-7753 chở bê tông tươi từ phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên đến khu công nghiệp Bình Hòa, huyện Châu Thành. Khi đến khu vực cầu Rạch Gòi Bé thuộc khóm Trung An, phường Mỹ Thới, do không quan sát và không giữ khoảng cách an toàn, nên đã đụng vào xe môtô biển số 67H4–7837 chạy cùng chiều phía trước.

Chiếc xe này do anh Nguyễn Văn Nam điều khiển chở vợ là chị Nguyễn Thị Kim Ngọc đang mang thai. Cú va chạm đã làm xe môtô do anh Nam điều khiển ngã xuống đường và chị Ngọc bị xe ôtô do Vũ điều khiển cán qua người chết ngay tại chỗ, thai nhi trong bụng văng ra ngoài, đứt lìa một chân, còn anh Nam cũng bị dập nát bàn chân trái.

Anh Nam và bé sơ sinh được những người đi đường đưa đến Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang cấp cứu, rồi chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Nhi đồng 1 tại thành phố Hồ Chí Minh điều trị đến ngày 14-11-2014 ra viện. Anh Nam bị thương tật 51 %. Bé sơ sinh cũng thoát chết kỳ diệu, được gia đình đặt tên Nguyễn Quốc Huy.

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo là rất nghiêm trọng, không những ảnh hưởng xấu đến đời sống bình thường của xã hội, mà còn gây tâm lý hoang mang lo sợ cho mọi người khi tham gia giao thông. Do đó, cần xử phạt bị cáo một mức án nghiêm, ngoài hình phạt chính cần áp dụng hình phạt bổ sung cấm hành nghề một thời gian, mới đủ tác dụng cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành người dân biết tôn trọng pháp luật, đồng thời răn đe phòng ngừa chung cho xã hội.

Tuy nhiên, xét thấy trong quá trình điều tra, cũng như tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ rõ thái độ ăn năn hối cải; sau khi gây tai nạn gia đình bị cáo đã thăm hỏi, bồi thường thiệt hại và bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Về phần trách nhiệm dân sự, anh Nguyễn Văn Nam và đại diện gia đình bị hại Nguyễn Thị Kim Ngọc là ông Nguyễn Văn Khoảnh đã nhận tiền bồi thường và không có yêu cầu bồi thường thêm, nên tòa đã tuyên mức án như trên.