Tuyên án vụ cướp nhẫn kim cương thành cướp điện thoại ‘dỏm’

HĐXX nhấn mạnh bị cáo có sử dụng vũ lực ngay tức khắc, gây thương tích và chiếm đoạt tài sản khiến nạn nhân không thể chống cự được. Theo hồ sơ và qua lời khai nhiều bên đủ cơ sở để kết luận Tony có sử dụng tay đánh, cắn và gây thương tích cho nạn nhân để chiếm đoạt tài sản. Hành vi phạm tội đã hoàn thành nên việc truy tố của VKS là phù hợp.

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, trước đó bị cáo này cũng bị truy tố về tội danh trên nhưng theo khoản 4 điều 133, BLHS (khung hình phạt từ 18 đến 20 năm tù, chung thân hoặc tử hình) và được đưa ra xét xử tại TAND TP.HCM do trong tài sản cướp có chiếc nhẫn trị giá 7 tỷ đồng của người tình đại gia. Sau đó tòa đã trả hồ sơ điều tra bổ sung vì có nhiều tình tiết chưa rõ.

Kết quả điều tra bổ sung, theo thẩm quyền VKSND quận 2 (TP.HCM) đã hoàn tất cáo trạng truy tố Tony cướp tài sản theo khoản 1, điều 133, BLHS (khung hình phạt từ 3 đến 10 năm tù). Viện xác định Tony chỉ có hành vi cướp 2 chiếc điện thoại di động của nạn nhân trị giá 410.000 đồng, hành vi cướp nhẫn kim cương đã được loại trừ vì chưa đủ cơ sở xác định.

Theo hồ sơ, bà L.Y.K.H. đã lập gia đình và ly hôn vào năm 2004. Thời gian này, bà H. mở một hệ thống cơ sở chăm sóc sắc đẹp tại TP.HCM và Vũng Tàu. Năm 2007, bà H. thuê Phạm Châu Tony vào làm quản lý tại cơ sở của mình ở Vũng Tàu và hai bên phát sinh quan hệ tình cảm.

Năm 2008, Tony nghỉ việc nhưng hai người vẫn quan hệ tình cảm với nhau. Ngày 27-1-2009, Tony nhắn tin qua điện thoại yêu cầu bà H. chuyển 2 tỷ đồng vào tài khoản của mình nếu không sẽ gửi những hình ảnh nhạy cảm giữa 2 người lên Internet, Tony còn dọa mua súng bắn bà H. nếu bà báo công an. Bà H. đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an nhưng sau đó bà lại rút đơn và không hợp tác nên Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 2 ra quyết định không khởi tố vụ án.

Trưa 8-7-2013, Tony chủ động nhắn tin than vãn với bà H. nhà bị cắt điện mà không có tiền đóng, chủ động xin qua quận 2 gặp bà H. Đến 19h cùng ngày, bà H. điều khiển xe ô tô Mercedes đến trạm xe buýt Bến Thành đón Tony đến một quán ăn trên đường Trần Não, quận 2 ăn tối.

Trong khi ăn, Tony nói với bà H. là chuẩn bị đi làm ăn xa đồng thời hỏi xin bà H. sự giúp đỡ về tiền bạc nhưng bà H. không đồng ý dẫn đến hai bên nảy sinh bất đồng. Sau khi tính tiền, bà H. điều khiển xe ô tô chở Tony ngồi ghế phía trước bên phải và nhiều lần yêu cầu Tony đón taxi về. Tony không đồng ý xuống xe và yêu cầu bà H. chở đi tìm chỗ đón taxi. Khoảng 21h, xe đến ngã ba đường Nguyễn Văn Hưởng và đường nối vào khu dân cư Eden. Thấy đường vắng người, Tony bất ngờ dùng chân đạp thắng xe và kéo cần số khiến xe dừng lại, Tony chồm người sang dùng tay đẩy bà H. ngồi áp sát vào lưng ghế. Sau đó, Tony dùng 2 tay nắm 2 tay bà H. để tháo chiếc nhẫn có đính hạt kim cương trị giá 7 tỷ đồng.

Trong lúc giằng co, bà H. dùng tay trái bấm hạ kính cửa xe kêu cứu. Tony dùng tay trái bịt miệng bà H. đồng thời dùng tay phải đấm trúng mặt bà, bẻ ngón tay đeo nhẫn của bà để tháo chiếc nhẫn. Bà H. tiếp tục giằng co và lấy lại được chiếc nhẫn này tháo chạy khỏi xe. Tony đuổi theo nhưng thấy có người đứng tại chốt gác nên quay lại xe. Lúc này Tony thấy hai chiếc điện thoại bị rơi ra khỏi xe nằm dưới đất nên nhặt lấy rồi bỏ đi về hướng cầu Ông Hóa.

Ngoài hành vi cướp, Tony đã đánh bà H. gây thương tích 7% nhưng sau này bà H. đã có đơn đề nghị không xử lý.