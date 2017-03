Tuyên án vụ 'ngồi xe lăn chống người thi hành công vụ'

Mâu thuẫn từ việc trộm chó Theo hồ sơ vụ án, vợ chồng bị cáo và Phù Văn Công (nguyên là dân quân tự vệ thị trấn) có mâu thuẫn về việc Công trộm chó của nhà Hùng. Sau đó Hùng yêu cầu thả chó ra xem nó về nhà ai thì con chó quẫy đuôi mừng về lại nhà Hùng… Khoảng 20 giờ 30 ngày 4-4-2014, Công chở vợ con đi hội chợ. Vợ Hùng hỏi Công: “Sao bữa hổm mày đánh tao?”, Công nói không có đánh. Sợ bị gây sự nên Công kêu bạn đến đón về. Đến 21 giờ cùng ngày, khi Công chở vợ con về thì Minh là con ruột Hùng chạy xe cặp xe Công dùng nón bảo hiểm đánh trúng vai trái và đầu Công. Công an đang bảo vệ hội chợ đến lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và mời Minh về trụ sở công an thị trấn làm việc. Minh không chấp hành nên công an khống chế còng tay Minh về trụ sở làm việc. Khi Minh được đưa về trụ sở công an thì Hùng cùng gia đình đến đòi đưa Minh về. Công an đang làm nhiệm vụ can ngăn thì Hùng và vợ, con gái la hét lớn tiếng. Hùng còn dùng đá ném vào trụ sở công an trúng một công an. Sau đó Hùng kêu vợ đưa Minh về… Khi công an lập biên bản tạm giữ xe máy của Minh và dẫn về trụ sở công an thị trấn, Hùng đã dùng xe lăn chặn xe máy của hai công an đang làm nhiệm vụ, nắm ngực áo và đánh vào mặt một công an… Ngày 20-3-2015, TAND huyện Cù Lao Dung đã tuyên phạt Hùng sáu tháng tù.