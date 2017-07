UBND huyện Thới Lai thua kiện vì thu hồi giấy đỏ sai

Ngày 10-7, TAND TP Cần Thơ xử sơ thẩm đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà TTC, hủy bỏ hai quyết định của Chủ tịch UBND huyện Thới Lai về việc thu hồi hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi tắt là giấy đỏ) của bà C. và quyết định về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà C.

Theo đơn khởi kiện, bà C. cho rằng, phần đất mà UBND huyện Thới Lai đã cấp giấy cho bà vào năm 2011 là di sản thừa kế của cha bà để lại cho bà. Các hàng thừa kế không có tranh chấp về di sản này. Mặt khác, phần đất tranh chấp giữa bà và ông TVD có diện tích là 456m2 không nằm trong giấy đỏ của bà. Do đó, việc tranh chấp này không liên quan và ảnh hưởng gì đến diện tích mà bả được cấp giấy đỏ. Hơn nữa, tại bản án phúc thẩm của TAND TP Cần Thơ năm 2013 đã tuyên hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án giữa bà và ông D. Như vậy không có tranh chấp nào xảy ra liên quan đến phần đất mà cha bà để lại cho bà đã được cấp giấy đỏ.

Theo hồ sơ, quyết định thu hồi hai giấy đỏ của bà C. ban hành tháng 11-2016 thu hồi hai giấy đỏ của bà C. với lý do, giấy đỏ của bà cấp năm 2011 (do thừa kế từ cha bà), trong khi đất đang tranh chấp (do TAND hai cấp huyện Thới Lai và TP Cần Thơ) đang thụ lý xem xét giải quyết mà lại cấp giấy đỏ là không đúng quy định pháp luật tại điểm b, khoản 1, Điều 106 Luật Đất đai 2003, nay là điểm b, khoản 1, Điều 188 Luật Đất đai 2013.

Sau đó, bà C. khiếu nại quyết định thu hồi hai giấy đỏ và trình bày đủ các lý do như trên. Tuy nhiên, vào tháng 1-2017, UBND huyện Thới Lai ban hành quyết định giải quyết khiếu nại vẫn giữ y quyết định thu hồi giấy đỏ của bà C.

Theo tòa, phần đất tranh chấp của ông D. với bà C. ngay từ đầu đã không nằm trong giấy đỏ của bà C. Do đó, việc cấp giấy đỏ cho bà C. thừa kế từ cha bà vào năm 2011 là không vi phạm điểm b, khoản Điều 106 Luật Đất đai 2003. Tại tòa, ông D. cũng thừa nhận phần đất tranh chấp không nằm trong giấy đỏ của cả hai bên. Do đó UBND huyện Thới Lai ban hành quyết định thu hồi hai giấy đỏ của bà C. với lý do là đất có tranh chấp là không có cơ sở.

Mặt khác, một trong hai giấy đỏ bị thu hồi của bà C. vào năm 2014 đã được cấp đổi sang giấy mới nhưng quyết định thu hồi vẫn để tên giấy đỏ cũ là không có giá trị pháp lý.

Do quyết định thu hồi giấy đỏ không có cơ sở nên quyết định giải quyết khiếu nại bác khiếu nại của bà C. về việc thu hồi giấy đỏ như phân tích ở trên là không đúng. Từ đó, TAND TP Cần Thơđã chấp nhận toàn bộ yêu cầu của bà C., hủy cả hai quyết định của UBND huyện Thới Lai như trên.