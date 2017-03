Ủy ban làm sai, tòa phải mất 10 năm để sửa

Đất của ông Chờ được chính quyền xác nhận có nguồn gốc từ khai khẩn đất hoang. Năm 2007, khi bà Tuyền lập hồ sơ xin cấp giấy đỏ cho lô đất này thì bà Đặng Thị Bót khiếu nại cho rằng UBND huyện đã cấp giấy đỏ cho gia đình bà rồi. Kèm theo đó, bà Bót trưng ra giấy đỏ do UBND huyện Dĩ An cấp từ tháng 8-1996.

Giữa năm 2010, bà Tuyền khởi kiện tranh chấp quyền sử dụng đất với bà Bót và được TAND thị xã Dĩ An thụ lý. Tháng 8-2010, TAND thị xã Dĩ An đã kiến nghị UBND thị xã thu hồi lại giấy đỏ này. Theo tòa, năm 1995, vợ chồng bà Bót làm hồ sơ xin cấp giấy đỏ cho hai thửa đất nhưng hội đồng xét duyệt chỉ đồng ý cấp một thửa (không đồng ý cấp giấy cho thửa đất tranh chấp với bà Tuyền - PV). Cạnh đó, chồng bà Bót đã chết từ tháng 12-1995 nhưng tháng 8-1996 ông này lại được… đứng tên trong giấy đỏ là vô lý. Ngoài ra, khi tòa lấy lời khai nguyên chủ tịch xã, nguyên trưởng ấp đều khẳng định vào thời điểm xét cấp giấy, họ chỉ xác nhận trong hồ sơ cho vợ chồng bà Bót đăng ký cấp giấy cho thửa đất khác chứ không phải là thửa đất đang tranh chấp. TAND kiến nghị UBND thu hồi giấy đỏ đã cấp sai.

Sau khi nhận được kiến nghị, UBND thị xã Dĩ An đã giao cho các cơ quan chuyên môn xác minh và tháng 3-2011 ra quyết định thu hồi giấy đỏ phần đất đang tranh chấp của bà Bót với lý do “cấp sai quy định của pháp luật”. Từ đó, bà Tuyền rút đơn khởi kiện và làm hồ sơ yêu cầu huyện cấp giấy đỏ lô đất này cho mình. Do phía bà Bót cũng làm hồ sơ tương tự nên đầu năm 2013, UBND thị xã ra quyết định bác yêu cầu của cả hai. Hai bà lại khiếu nại đến UBND tỉnh Bình Dương. Tháng 7-2014, UBND tỉnh đã hủy quyết định của thị xã, công nhận quyền sử dụng đất cho bà Tuyền. Ba tháng sau, UBND thị xã Dĩ An đã ban hành quyết định mới, công nhận cho bà Tuyền được đăng ký và sử dụng diện tích đất trên.

Đến đây, bà Bót lại khởi kiện ra tòa yêu cầu hủy quyết định hành chính của UBND thị xã nhưng bị TAND thị xã Dĩ An xử bác. Đến cuối tháng 12-2015, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên y án sơ thẩm, kết thúc quá trình tranh chấp kéo dài gần 10 năm.