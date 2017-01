Đề thi là danh mục bí mật Nhà nước độ Tối mật

Theo đó, có 8 tin và tài liệu thuộc Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong ngành giáo dục và đào tạo, bao gồm:

- Tin, tài liệu của ngành giáo dục và đào tạo về thực hiện chiến lược an ninh quốc gia; kế hoạch phòng thủ đất nước; kế hoạch động viên đối phó với chiến tranh; kế hoạch chuyển cơ quan từ hoạt động thời bình sang thời chiến (Kế hoạch A); kế hoạch bảo đảm nhu cầu quốc phòng năm đầu chiến tranh (Kế hoạch B); kế hoạch chiến đấu bảo vệ cơ quan, tổ chức (Kế hoạch C); kế hoạch chống khủng bố; kế hoạch thực hiện Quy chế phối hợp xây dựng Khu vực phòng thủ giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; kế hoạch phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, giáo dục quốc phòng và an ninh giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chưa công bố hoặc không công bố.

- Báo cáo, công văn, tài liệu của Ban Cán sự Đảng và Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về giáo dục và đào tạo chưa công bố hoặc không công bố.

- Báo cáo, tài liệu về công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa công bố hoặc không công bố.

- Các công trình khoa học, phát minh, sáng chế, giải pháp hữu ích, bí quyết nghề nghiệp đặc biệt quan trọng đối với quốc phòng, an ninh, kinh tế, khoa học, công nghệ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân do Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý chưa công bố hoặc không công bố.

- Đề thi chính thức, đề thi dự bị, đáp án, thang điểm bài thi, địa điểm ra đề thi, địa điểm sao in đề thi và các tài liệu liên quan đến các kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, thi chọn học sinh giỏi các cấp, thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế và khu vực, thi tốt nghiệp, thi tuyển sinh và thi hết môn các cấp học, bậc học, ngành học, trình độ đào tạo chưa công bố.

- Tin, tài liệu, hồ sơ liên quan đến cán bộ thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng được cử đi đào tạo theo quy định của Pháp lệnh tình báo chưa công bố hoặc không công bố.

- Đề thi chính thức, đề thi dự bị, bài thi, đáp án và các tài liệu liên quan đến các kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo và thi thăng hạng viên chức ngành giáo dục và đào tạo chưa công bố.

- Văn bản có sử dụng tin, tài liệu thuộc Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật của các cơ quan, tổ chức khác.