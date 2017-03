Vào tù liên tục vì mê game bắn cá

Ngày 11-11, TAND quận Cái Răng (TP Cần Thơ) xử sơ thẩm lưu động đã phạt Nguyễn Quốc Thái bốn năm sáu tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Ngoài ra, tòa còn buộc bị cáo phải trả cho bị hại 55 triệu đồng.



Bị cáo Thái đứng trước vành móng ngựa nghe tòa tuyên án ngày 11-11. Ảnh: N.NAM

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ ngày 24-6, Thái đi bộ qua nhà chị NHQL (phường Thường Thạnh, quận Cái Răng) thì thấy lam gió nhà chị làm không chắc chắn, dễ đột nhập.

Thái tháo lam gió, leo vào bên trong nhà lấy trộm một bóp da bên trong có tiền Việt Nam là 55 triệu đồng và một số card điện thoại, một xe máy.

Sau khi lấy trộm tài sản, Thái đem xe đến bãi xe của bệnh viện gửi, card điện thoại ném bỏ còn 55 triệu đồng tiêu xài hết.

Hôm sau, chị L. trình báo công an. Quá trình điều tra, công an thu giữ được dấu vân tay. Qua giám định, dấu vân tay tại hiện trường và dấu vân tay của Thái trên danh chỉ bản do Công an quận Cái Răng lập, là cùng một người.

Thái từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản. Năm 2011, từng bị TAND quận Cái Răng phạt ba năm tù. Năm 2013 bị TAND quận Ninh Kiều phạt một năm sáu tháng tù, chấp hành xong hình phạt ngày 29-7-2015.

Tại tòa, bị cáo khai mới ra tù nhưng lại tiếp tục phạm tội là vì bị cáo mê game bắn cá. Không có tiền nên bị cáo nghĩ cách đi trộm đồ để lấy tiền chơi game.

Theo hồ sơ, Thái không có hộ khẩu thường trú, không rõ cha, mẹ là ai. Chỉ vì mê game mà trong vòng năm năm, Thái đã ba lần bị phạt tù, lần này hình phạt cao hơn hai lần trước thì không biết ra tù Thái có bỏ được game?