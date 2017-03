Vào tù vì ham mua xe giá rẻ

Bị cáo biết xe do trộm cắp mà có nhưng vẫn mua để bán kiếm lợi. Khi biết kẻ trộm bị bắt, bị cáo nộp lại xe gian cho công an nhưng hành vi tiêu thụ tài sản do ngừơi khác phạm tội của bị cáo đã hoàn thành nên bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự.



Bị cáo Luân chờ tòa nghị án ngày 16-6. Ảnh: N.NAM

Theo hồ sơ, ngày 26-10-2012, Phan Hoài Hận đi bộ tới UBND phường Trà An (quận Bình Thủy) thấy xe máy của bà TTH dựng trong sân UBND phường nên định lấy trộm. Hận quan sát thấy vắng người, không ai trông xe nên đã lén lút dùng cây đoản hình chữ L mở khóa xe và chạy đi.

Hận liên lạc để bán xe cho Luân với giá 3,5 triệu đồng. Luân biết xe này do Hận trộm cắp mà có nhưng vẫn mua với mục đích bán lại với giá cao hơn để thu lợi.

Theo định giá, chiếc xe trị giá 6,5 triệu đồng.Hận bị TAND quận Bình Thủy phạt một năm sáu tháng tù về tội trộm cắp tài sản nhưng không kháng cáo.

Sau khi mua xe của Hận thì Luân được biết Hận bị bắt vì tội trộm cắp tài sản. Luân đã mang xe đi giao nộp công an. Tuy nhiên, sau đó khi điều tra về đường dây trộm cắp xe, công an phát hiện Luân còn tiêu thụ nhiều xe gian khác của các điạ bàn quận Ninh Kiều và huyện Thới Lai (đều thuộc TP Cần Thơ) và đã bị xử lý.