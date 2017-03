Vào tù vì... thử Viagra của người Trung Quốc

Ngày 3-3, TAND TP.HCM xử sơ thẩm và tuyên phạt Lê Thế Roan (SN 1969, ngụ quận 8) sáu năm tù về tội buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh; Giang Kim Cường (SN 1972) năm năm tù, Trần Huệ San (SN 1980, cùng ngụ quận 11) năm năm sáu tháng tù cùng về tội buôn bán hàng giả là lương thực.



VKS truy tố các bị cáo theo khoản 1 Điều 157 BLHS. Xét hành vi các bị cáo có tính tổ chức, HĐXX xử phạt bị cáo theo khoản 2 để nghiêm trị.





Các bị cáo Roan, Cường và San tại tòa.

Tại tòa, HĐXX hỏi bị cáo Roan có biết đó là hàng giả không. Roan thành thật ban đầu thấy thực phẩm chức năng và viagra dùng có tác dụng và không có độc nghĩ là thật, sau thấy rẻ quá mới nghĩ chắc giả...



Theo hồ sơ, ngày 5-5-2016, trên QL50 đoạn thuộc ấp 3, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, trinh sát bắt quả tang Cường đang giao gần 600 hộp sâm (được gắn nhãn hiệu khá nổi tiếng trên thị trường) cho Roan.



Khám xét kho hàng của Roan gần đó và nhà của Cường trên đường Phú Thọ, phường 1, quận 11, công an thu giữ hàng ngàn hộp thực phẩm chức năng, thuốc viagra, cùng dụng cụ kích dục nam, nữ và nhiều tem chống giả..., trong đó nhiều loại mang nhãn hiệu khá nổi tiếng của Mỹ.



Ban đầu, Roan khai đặt mua số hàng trên của Cường với giá 110.000 đồng/hộp, sau đó bỏ mối cho các trình dược viên tung ra thị trường tiêu thụ. Trong khi đó, các sản phẩm chính hãng nhập từ Mỹ giá 1-5 triệu đồng/hộp (tùy loại).



Còn công an thì nghi số hàng giả trên được đặt sản xuất từ Trung Quốc, sau đó đưa về Việt Nam, rồi nhóm người nói trên dán tem giả hàng của Mỹ.



Qua điều tra xác định được đầu năm 2016 San làm phiên dịch cho một người đàn ông quốc tịch Trung Quốc là Ou Qiong Fei. Làm việc, San biết người này bán thực phẩm chức năng giả cho Roan.



Sau đó, Ou Qiong Fei thỏa thuận đưa hàng cho San bán trả công 1% trên tổng số tiền hàng bán được và công phiên dịch 6 triệu đồng/tháng. San thuê nhà của cậu là Cường với giá 3 triệu đồng làm điểm chứa hàng. Khi nào Roan cần hàng đặt Ou Qiong Fei thông qua San và Cường. Rồi Ou Qiong Fei sẽ cho người vận chuyển hàng về Việt Nam tại nhà Cường cất giữ. Phần San sẽ chuyển tiền hàng cho Ou Qiong Fei thông qua một chủ tiệm vàng ở chợ An Đông (Quận 5).



Kết quả điều tra công an xác định Roan mua bán gần 1.000 hộp thực phẩm chức năng giả ba loại Alipas, Lic, Angela và hơn 1.000 vỉ thuốc viagra giả từ Ou Qiong Fei hưởng lợi 3,2 triệu đồng. San và Cường giúp sức cho Ou Qiong Fei bán thực phẩm giả trên cho Roan.



Ngoài ra nhóm này còn mua bán các dụng cụ kích dục và một số loại thuốc tân dược không được phép lưu hành. Tuy nhiên không có văn bản quy định đây là hàng cấm nên không thể xem xét trách nhiệm hình sự.



Còn Ou Qiong Fei không rõ lại lịch nên tiếp tục điều tra xử lý sau.