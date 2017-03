Vào tù vì tiếng chó sủa

Chiều ngày 23-2-2014, Thanh đi nhậu về đến trước một nhà ở ấp 4, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh do bà Phan Thị Phước làm chủ thì có điện thoại nên dừng lại nghe. Do Thanh nói chuyện lớn tiếng nên con chó trong nhà bà Phước sủa liên tục. Bà Phước liền qua nói Thanh đi chỗ khác để nói chuyện để chó không sủa nữa nhưng Thanh không đi. Thanh còn tức giận nhặt gạch ném vào con chó. Thấy vậy, bà Phước dẫn chó vào nhà. Thanh liền nhặt cục gạch đập phá cửa rào nhà bà Phước rồi chui vào ném cục bê tông vào cửa chính. Và Thanh tiếp tục nhặt một tấm ván gỗ đập liên tiếp vào bốn cánh cửa chính, đập bể bốn chậu hoa. Lúc này, bà Phước gọi điện thoại báo công an đến ghi nhận hiện trường và đưa Thanh về trụ sở làm việc.

Theo kết quả định giá, Thanh làm hư hỏng các tài sản có giá trị tổng hơn 3,5 triệu đồng.