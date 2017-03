Vé số trúng thưởng bị trộm, vẫn được nhận tiền

Chiều 31-8, TAND TP Đà Nẵng đã xử phúc thẩm vụ tranh chấp hứa thưởng giữa bà Nguyễn Thị Hòa (ngụ quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) và Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Quảng Nam (trụ sở tại TP Tam Kỳ, gọi tắt là công ty xổ số). Tòa tuyên hủy một phần bản án sơ thẩm, buộc công ty xổ số phải trả giải thưởng trị giá 200 triệu đồng của hai tờ vé số cho bà Hòa. Bà Hòa phải có nghĩa vụ nộp thuế đối với số tiền này.

Vé số trúng thưởng bị mất trộm

Theo trình bày của bà Hòa, ngày 22-9-2015, bà có mua hai tờ vé số mang ký hiệu Qna-38 với số dự thưởng là 214628H và 414628G của công ty xổ số. Sau đó công ty này mở thưởng giải đặc biệt là 514628 nên bà Hòa trúng hai giải phụ đặc biệt trị giá 100 triệu đồng/giải.

Sáng 29-9, bà Hòa đến văn phòng đại diện của công ty xổ số tại Đà Nẵng để làm thủ tục nhận thưởng. Tại đây, nhân viên văn phòng đã xem hai tờ vé số và làm các thủ tục theo quy trình trả thưởng của công ty như đọ cùi vé trúng thưởng, xem CMND của bà Hòa, hướng dẫn bà Hòa viết họ tên, số CMND vào sau tờ vé trúng thưởng, viết đăng ký lĩnh thưởng, phôtô hai tờ vé trúng, phôtô CMND...

Sau khi thực hiện xong các thủ tục, phía văn phòng đại diện thông báo hiện tại văn phòng không đủ tiền mặt để trả thưởng và hẹn bà Hòa sang ngày hôm sau đến nhận. Căn cứ vào đăng ký nhận thưởng của bà Hòa, trưởng văn phòng đại diện đã làm giấy tạm ứng tiền để trả cho khách hàng.

Đến chiều cùng ngày (29-9), bà Hòa bị kẻ gian lấy cắp ví tiền, trong ví có hai tờ vé số trúng thưởng cùng 10 triệu đồng. Gia đình bà Hòa đã báo sự việc lên Công an quận Ngũ Hành Sơn. Ngay khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã đến văn phòng đại diện của công ty xổ số tại Đà Nẵng để làm việc. Công an đề nghị phía công ty xổ số thông báo đến các đại lý tại Đà Nẵng cùng 14 tỉnh, thành miền Trung và Tây Nguyên là nếu có phát hiện hoặc có người đến đăng ký nhận thưởng thì báo ngay cho công an.

“Hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày mở thưởng (22-9), không có bất kỳ cá nhân nào khác ngoài tôi đến làm thủ tục nhận thưởng bằng hai tờ vé số có thông tin cá nhân tôi ở mặt sau. Tôi đã nhiều lần yêu cầu công ty xổ số thực hiện chi trả tiền trúng thưởng cho tôi nhưng họ đều từ chối” - bà Hòa kể.

Trong khi đó, theo đại diện công ty xổ số, do không có hai tờ vé số trúng thưởng nên công ty không có căn cứ để trả thưởng. Công ty cho rằng mình không có lỗi trong việc không trả thưởng cho bà Hòa.









Hai tờ vé số trúng thưởng được Công ty Xổ số Kiến thiết Quảng Nam phôtô lại làm thủ tục trả thưởng. Ảnh: T.TÀI

Công ty phải trả 100% giá trị vé số trúng thưởng

Không đồng ý vì cho rằng bản thân cũng đã làm đầy đủ thủ tục đăng ký nhận thưởng, việc bị mất trộm vé số là bất khả kháng, ngày 14-12, bà Hòa đã khởi kiện công ty xổ số ra TAND quận Thanh Khê. Xử sơ thẩm ngày 16-6-2016, TAND quận Thanh Khê cho rằng cả hai bên đều có phần lỗi: Phía công ty xổ số có một phần lỗi do không có đủ tiền mặt, dẫn đến việc trả thưởng bị chậm khiến người trúng thưởng phải mang vé số ra về, còn bà Hòa có một phần lỗi khi để mất hai tờ vé số. Từ đó, tòa tuyên buộc công ty xổ số phải trả thưởng cho bà Hòa 1/2 giá trị trúng thưởng là 100 triệu đồng.

Hai bên đều kháng cáo. Ngày 29-6, VKSND quận Thanh Khê cũng kháng nghị vì cho rằng tòa sơ thẩm xác định bà Hòa có một phần lỗi là không xác đáng: Hai tờ vé số này là thật, bà Hòa là người duy nhất sở hữu chúng. Bà đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ cũng như đáp ứng đủ các điều kiện để nhận thưởng. Việc bị mất trộm hai tờ vé số là bất khả kháng, ngoài ý muốn chủ quan của bà Hòa. Theo VKS, văn phòng đại diện của công ty xổ số tại Đà Nẵng đã làm sai quy định khi tự ý trả lại hai tờ vé số cho bà Hòa, trái với Thông tư 75 của Bộ Tài chính. Vì vậy bà Hòa có đủ điều kiện để nhận thưởng 100% giá trị giải thưởng của hai tờ vé số.

Tại phiên xử phúc thẩm, cả hai bên nguyên, bị đều giữ nguyên quan điểm. Theo tòa phúc thẩm, bà Hòa là cá nhân duy nhất sở hữu hai tờ vé số trúng thưởng, đã hoàn thành các thủ tục đăng ký nhận thưởng, quá trình xác định tính hợp pháp của hai tờ vé số này cũng đã xong. Việc bị mất trộm hai tờ vé số là lý do bất khả kháng, đã được cơ quan công an xác nhận. Do phía công ty xổ số không có sẵn tiền mặt tại thời điểm bà Hòa đến lĩnh thưởng nên lỗi thuộc về công ty này. Việc tòa sơ thẩm xác định bà Hòa có một phần lỗi nên chỉ được nhận 50% giá trị giải thưởng là không xác đáng.

Cuối cùng, tòa phúc thẩm đã chấp nhận kháng nghị của VKS, tuyên sửa một phần bản án sơ thẩm như đã nói.

TẤN TÀI

Công ty hiểu sai quy định của Bộ Tài chính

Tại phiên phúc thẩm, bà Nguyễn Thị Thu Sương (Phó Giám đốc công ty xổ số) cho biết sau khi sự việc xảy ra, công ty đã xin ý kiến của Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam, Bộ Tài chính về phương án chi trả cho bà Hòa nhưng không được. Bà Sương viện dẫn công văn trả lời của Bộ Tài chính là quyền chi trả thưởng cho bà Hòa không phải do Sở Tài chính, Bộ Tài chính mà do quyền quyết định của chủ tịch, giám đốc công ty xổ số dựa trên thể lệ chi trả thưởng. Mà theo thể lệ của công ty thì người mua vé trúng thưởng phải có trách nhiệm bảo quản tờ vé số, trường hợp không có vé số trúng thưởng thì không thể trả thưởng...

Ngược lại, đại diện VKSND TP Đà Nẵng phân tích: Công ty xổ số thừa nhận bà Hòa đã thực hiện xong thủ tục đăng ký nhận thưởng nhưng công ty lại viện dẫn khoản 1 Điều 31 Thông tư số 75/2013 của Bộ Tài chính để không trả thưởng là hiểu sai quy định. Điều khoản này chỉ nêu điều kiện vé số lĩnh thưởng là phải còn nguyên hình, nguyên khổ. Ở đây, tại thời điểm bà Hòa đăng ký nhận thưởng tại văn phòng đại diện của công ty thì cả hai tờ vé số đều đáp ứng đủ điều kiện còn nguyên hình, nguyên khổ, không bị tẩy xóa.

Trả lời HĐXX, bà Sương cho biết là nếu có bản án của tòa có hiệu lực pháp luật thì công ty sẽ thực hiện.