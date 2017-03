Vi phạm thủ tục đăng ký kết hôn, cơ quan nào xử lý?

Do từ năm 2010, anh H. đã xuất cảnh qua Philippines làm ăn nên chị T. và gia đình anh H. tự đến chính quyền địa phương để làm giấy chứng nhận kết hôn. Tới khi chị T. được gia đình đưa vào TP.HCM để lên máy bay sang đoàn tụ thì anh H. thay đổi ý kiến, không chấp nhận cuộc hôn nhân với chị T. vì không có tình cảm.

Chị T. đã nộp đơn yêu cầu TAND tỉnh Phú Yên cho ly hôn với anh H. và được tòa thụ lý. Theo biên bản xác minh hồi tháng 12-2014 do UBND phường nơi chị T. đăng ký kết hôn cung cấp cho tòa, việc cấp giấy chứng nhận kết hôn cho anh H. và chị T. có sai sót về thủ tục và chữ ký của anh H. là do cha ruột anh ký thay. Đồng thời, theo kết quả xác minh tại Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh - Công an tỉnh Phú Yên và công an phường thì anh H. xuất cảnh qua Philippines từ tháng 5-2010, đến nay chưa có thông tin nhập cảnh. Như vậy, thủ tục đăng ký và cấp giấy chứng nhận kết hôn giữa anh H. và chị T. sai quy định của pháp luật vì không có sự tham gia ký nhận trực tiếp của anh H., đồng thời anh H. đã xuất cảnh đi nước ngoài từ trước thời điểm đăng ký kết hôn.

Căn cứ vào kết quả xác minh, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên không công nhận quan hệ giữa anh H. và chị T. là vợ chồng với nhận định giấy chứng nhận kết hôn do UBND phường cấp cho hai người không có giá trị pháp lý…

Theo quan điểm cá nhân, tôi không đồng tình với cách giải quyết của tòa trong trường hợp trên. Bởi lẽ khi phát hiện có sai phạm về thủ tục hành chính trong việc đăng ký kết hôn, tòa không có thẩm quyền thu hồi hoặc hủy bỏ giấy chứng nhận kết hôn của các bên đương sự. Trường hợp này, tòa cần tạm đình chỉ giải quyết vụ kiện ly hôn và kiến nghị UBND có thẩm quyền thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận kết hôn.

Ở đây, kết quả xác minh của tòa cho thấy có sự vi phạm thủ tục đăng ký kết hôn được quy định tại Điều 18 Nghị định 158/2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch. Do đó UBND có thẩm quyền thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận kết hôn theo quy định tại Điều 78 Nghị định 158/2005. Sau khi có quyết định thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận kết hôn của UBND có thẩm quyền thì TAND tỉnh Phú Yên sẽ ra quyết định đình chỉ vụ kiện ly hôn của chị H.

Luật sư NGUYỄN HỒNG HÀ, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa