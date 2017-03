Vi phạm tố tụng trong cả điều tra, truy tố lẫn xét xử

Cụ thể, biên bản bắt người thì người chứng kiến không ghi tên. Biên bản giao nhận quyết định khởi tố bị can không ghi ý kiến của bị can. Trong hồ sơ vụ án không có quyết định phê chuẩn tạm giam của VKS đối với Nghĩa mà lại có quyết định phê chuẩn tạm giam của VKS đối với... một bị can mang tên khác về tội trộm cắp tài sản.

Tại biên bản hỏi cung cũng không biết điều tra viên nào lấy cung vì không ghi họ tên, chỉ có chữ ký và đóng dấu. Trong biên bản đối chất cũng thế. Cả vụ án chỉ có một bản cung duy nhất. Quyết định trưng cầu giám định cũng không biết là của công an phường hay quận...





Bị cáo Nguyễn Hồ Tất Nghĩa trong lúc tòa nghị án. Ảnh: A.MINH

Về phía tòa sơ thẩm có vi phạm trong biên bản nghị án, xử lý vật chứng. Bản án gốc và bản án bị cáo được nhận có sự khác nhau...

Theo hồ sơ, gia đình anh Nguyễn Ngọc Đạt có khu phòng cho thuê trọ tại đường Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp). Sáng 17-11-2014, mẹ con anh Đạt đến đây thì xảy ra cự cãi, xô xát với người thuê phòng ở đối diện nhà Nghĩa. Nghĩa can ngăn thì bị mẹ con anh Đạt chửi mắng. Hai bên cự cãi, sau đó Nghĩa bỏ vào nhà lấy xe chở con đi gửi rồi quay về.

Lúc này, mẹ con anh Đạt tiếp tục chửi mắng Nghĩa. Tức giận, Nghĩa lấy dao đuổi anh Đạt. Anh Đạt bỏ chạy, vấp ngã, bị Nghĩa đuổi kịp dùng dao đâm. Nạn nhân đưa tay trái lên đỡ và bị thương tật 13%. Nghĩa vứt dao rồi bỏ trốn, đến ngày 24-4-2015 thì bị công an bắt.

Xử sơ thẩm, TAND quận Gò Vấp đã phạt Nghĩa hai năm sáu tháng tù và buộc bồi thường cho nạn nhân 60 triệu đồng.