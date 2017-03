Vì sao vẫn chưa đình chỉ vụ án 'chòi vịt'?

Sau khi báo chí phản ánh về những dấu hiệu trái pháp luật của vụ án “chòi vịt”, Công an TP.HCM và VKSND TP.HCM cùng yêu cầu cấp dưới báo cáo và chuyển hồ sơ để nghiên cứu, thẩm định.

Công an TP.HCM xác định hành vi của ông Nguyễn Văn Bỉ, chủ “chòi vịt”, không cấu thành tội phạm; ông Bỉ không có tội.

Ngày 25-4, Công an TP.HCM đã chỉ đạo Công an huyện Bình Chánh đình chỉ vụ án “chòi vịt”, đình chỉ điều tra bị can đối với ông Bỉ. Nhưng đến nay vụ án vẫn chưa được đình chỉ. Tại sao?



Ông Nguyễn Văn Bỉ, người bị khởi tố tội vi phạm các quy định về quản lý nhà ở chỉ vì cất cái chòi vịt. Ảnh: LỆ TRINH

Thực ra CQĐT Công an huyện Bình Chánh đã có kết luận điều tra vụ án và chuyển hồ sơ sang VKS cùng cấp đề nghị truy tố ông Bỉ. Như vậy, thẩm quyền tố tụng lúc này thuộc về VKSND huyện Bình Chánh chứ không phải của CQĐT. Nói cách khác, Công an huyện Bình Chánh không thể rút hồ sơ, rút kết luận điều tra về để đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can được.



Theo Điều 163 và 166 BLTTHS, trong thời hạn 20 ngày (đối với tội phạm ít nghiêm trọng) kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ án và bản kết luận điều tra, VKS phải ra một trong những quyết định sau đây:

a) Truy tố bị can trước tòa bằng bản cáo trạng;

b) Trả hồ sơ để điều tra bổ sung;

c) Đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án.

Như vậy, khi hồ sơ đã chuyển qua VKS thì nếu không truy tố, không trả hồ sơ cho CQĐT để điều tra bổ sung thì VKS hoàn toàn có quyền đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án.

Nói cách khác, nếu VKSND huyện Bình Chánh cùng quan điểm như của lãnh đạo Công an TP.HCM, tức xác định ông Bỉ vô tội, thì VKS hoàn toàn có quyền ra quyết định đình chỉ vụ án theo điểm c khoản 1 Điều 166 BLTTHS.

Thế nhưng hiện nay, VKSND huyện Bình Chánh vẫn chưa ban hành một trong ba quyết định nêu trên theo quy định.

Pháp Luật TP.HCM đã liên hệ ông Nguyễn Văn Đâu, Viện trưởng VKSND huyện Bình Chánh, để làm rõ những vấn đề liên quan, trong đó có việc tại sao đến nay vẫn chưa đình chỉ vụ án. Ông Đâu cho biết VKSND TP.HCM đang nghiên cứu, thẩm định hồ sơ nên tất cả vấn đề liên quan vụ án "chòi vịt" phải do người phát ngôn VKSND TP.HCM trả lời.

Vậy là vụ án này còn phải chờ, không biết đến bao lâu mới được đình chỉ. Và như vậy, ông chủ "chòi vịt" Nguyễn Văn Bỉ vẫn mang thân phận bị can.