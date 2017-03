Video trong khách sạn 'tố' kẻ buôn ma túy

Ngày 25-10, TAND tỉnh Nghệ An xử sơ thẩm, tuyên phạt Cao Đức Hùng (46 tuổi, trú TP Vinh) 20 năm tù, Hoàng Văn Toản (24 tuổi, Lạng Sơn) 18 năm tù, Phan Văn Tám (43 tuổi, TP Vinh) 16 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, Hùng mang theo 200 triệu đồng cùng Tám đến Lạng Sơn gặp Toản bàn chuyện mua ma túy.



Ba bị cáo Hùng, Tám và Toản đứng trước vành móng ngựa tại phiên tòa sơ thẩm.

Toản đưa Hùng và Tám vào nhà nghỉ Hương Giang (gần khu vực cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn) để bàn bạc việc mua bán ma túy.

Toản đồng ý bán cho Hùng 1 kg ma túy dạng đá với giá 200 triệu đồng. Tối 3-5, sau khi nhận ma túy đá từ một người đàn ông, Toản bỏ vào túi xách của Tám.



Nhận được ma túy, ngày 4-5, Hùng cùng Tám đang trên đường về TP Vinh (Nghệ An) thì bị bắt giữ.

Mở rộng điều tra, công an bắt giữ Toản và thu giữ thêm 4,325 g ma túy tổng hợp.

Trong vụ án này, Hùng, Tám phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán trái phép 980 g methamphetamin, Toản phải chịu trách nhiệm 984,325 g methamphetamin.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, Hùng không thừa nhận hành vi phạm tội của mình, do đó HĐXX phải công bố băng ghi hình thời điểm Hùng, Tám và Toản vào nhà nghỉ Hương Giang thuê phòng để bàn bạc thống nhất việc mua bán ma túy.

Tuy nhiên, đứng trước vành móng ngựa xem đoạn băng ghi hình qua chiếc tivi lớn, Hùng cho rằng người đàn ông đội mũ lưỡi trai trong video không phải là mình.

Trong khi đó, HĐXX hỏi vợ Hùng và hai bị cáo Toàn, Tám thì đều khẳng định người trong video là Hùng.

HĐXX nhận định qua hồ sơ và các lời khai và video đã thể hiện rõ Hùng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Bị cáo Hùng quanh co chối tội, không nhận tội là không thành khẩn, chưa ăn năn nên không được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Theo lý lịch bị can, Hùng từng bị TAND tỉnh Nghệ Tĩnh (nay là Nghệ An) xử phạt 15 tháng tù về tội trộm cắp tài sản công dân vào năm 1988. Năm 1991, Hùng bị TAND tỉnh Quảng Trị tuyên phạt 12 tháng tù về tội xuất cảnh trái phép. Năm 1993, TAND tỉnh Nghệ An xử phạt Hùng 13 năm tù về tội cuớp tài sản, năm năm tù về tội trộm cắp tài sản. Trong thời gian thi hành án thì Hùng trốn trại và bị bắt giữ trở lại và đã thi hành xong hình phạt tù vào ngày 2-10-2011.