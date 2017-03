Viện dẫn chỉ đạo của trên thay vì làm theo luật

Hễ chút là xin ý kiến chỉ đạo Hằng ngày chúng ta thường nghe câu “kết quả của sự thành công XYZ này là do chỉ đạo sát sao của cấp trên”. Chúng ta mặc nhiên thừa nhận sự chỉ đạo của cấp trên trong tất cả lĩnh vực, từ việc thực hiện một dự án của địa phương đến việc cấp giấy tờ nhà, thậm chí hướng dẫn xét xử một vụ án cụ thể… Thực trạng này có phần do hệ thống pháp luật của nước ta chưa hoàn thiện, nhiều lĩnh vực, vấn đề có xung đột pháp luật hoặc các văn bản áp dụng, hướng dẫn của cấp trên chưa rõ nên phải xin ý kiến chỉ đạo để áp dụng pháp luật thống nhất. Nhưng phần lớn là do địa phương, cấp dưới theo quán tính cứ thỉnh thị, xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên dù sự vụ đó hoàn toàn thuộc thẩm quyền giải quyết của mình. Trường hợp thứ hai này diễn ra khá phổ biến, phản ánh não trạng ỷ lại, dựa dẫm vào cấp trên, một kiểu thoái thác trách nhiệm, “có gì thì cấp trên chịu, chúng tôi chỉ thừa hành, làm theo chỉ đạo”. Chính tình trạng hở cái gì cũng xin ý kiến đã tạo cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp dưới tính thụ động, ỷ lại, lười tư duy khi giải quyết sự vụ. Có lẽ vì vậy mà có người từng ví von “quản lý như cái ống cống”, cứ có gì là cống nhỏ đổ thẳng ra cống lớn để mình khỏi chịu trách nhiệm gì. Cấp trên có trăm công ngàn việc. Một cái công văn một, hai trang giấy nêu vấn đề, tóm tắt sự việc để xin ý kiến có khi không phản ánh hết bản chất sự việc. Vì vậy, không ít trường hợp công văn trả lời của cấp trên dễ dẫn đến thiếu chính xác, không phù hợp pháp luật. Nhưng đây lại là “bùa hộ mệnh” cho cấp dưới vì “cấp trên đã chỉ đạo, chúng tôi không chịu trách nhiệm”. Ai đó nói cán bộ, công chức như cái máy. Có điều cái máy này sắm ra không phải để thụ động, kính chuyển, thỉnh thị và xin ý kiến. Những cái máy phải được vận hành răm rắp trong hệ thống, khâu nào làm đúng khâu đó, dựa trên những nguyên lý quản lý và quy định pháp luật. Chừng đó thôi nền hành chính nước nhà đã trơn tru, thông suốt và nếu những cái máy có thêm nụ cười nữa thì càng tuyệt vời. VI TRẦN