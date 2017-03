Viện kiểm sát đòi giam nhưng tòa vẫn xử tù treo

Bị cáo Vân sinh năm 1963 (trú tại ấp Hội Thắng, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu).



Bị cáo Phạm Thanh Vân tại tòa phúc thẩm.

Tối 31-1-2016, bị cáo điều khiển xe máy chở vợ phía sau chạy trên tỉnh lộ 785 theo hướng từ UBND xã Tân Hội đến UBND thị trấn Tân Châu. Sau đó, bị cáo điều khiển xe chuyển hướng sang phần đường bên trái nhưng không quan sát nên đụng trúng xe máy do anh NQC điều khiển chạy đúng phần đường theo chiều ngược lại.

Kết quả vụ tai nạn là anh C. tử vong do chấn thương sọ não (theo kết luận giám định pháp y tỉnh Tây Ninh).

Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Vân thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đại diện VKSND tỉnh Tây Ninh đề nghị giữ nguyên kháng nghị, không áp dụng chế định án treo cho bị cáo. Bởi hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự công cộng, làm thiệt hại đến tính mạng của anh C. Do đó cần xử phạt bị cáo mức án tương xứng với hành vi phạm tội do bị cáo gây ra để răn đe, giáo dục...

Tuy nhiên, HĐXX xét thấy quá trình điều tra bị cáo đã thành khẩn khai báo, tự nguyện khắc phục hậu quả, đã bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại số tiền 10 triệu đồng và phía gia đình bị hại có làm đơn bãi nại.

Ngoài ra, kết quả xét nghiệm nồng độ cồn cho thấy anh C. có nồng độ cồn trong máu là 124 mg/100 ml máu. Vì thế HĐXX cho rằng cấp sơ thẩm đã xử phạt bị cáo một năm tù treo là phù hợp nên không chấp nhận kháng nghị của VKSND tỉnh.