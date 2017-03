Viện kiểm sát TP.HCM rút hồ sơ vụ 'Chòi vịt' lên xem xét

Sáng 25-4, ông Trần Kiến Xương, Chánh văn phòng, kiêm người phát ngôn VKSND TP.HCM cho biết trước thông tin phản ánh của báo chí, ông Phạm Văn Gòn, Viện trưởng VKSND TP.HCM đã yêu cầu Viện trưởng VKSND huyện Bình Chánh báo cáo, cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu.

Hiện phòng Nghiệp vụ VKSND TP.HCM đang nghiên cứu và thẩm định hồ sơ vụ án.



Ông Nguyễn Văn Bỉ.

Người phát ngôn VKSND TP.HCM cũng cho biết sẽ có trả lời sớm về kết quả thẩm định cho báo chí.

Theo hồ sơ, ông Bỉ có thửa đất nông nghiệp hơn 3.600 m2 nằm gần căn nhà ông đang ở, cũng tại thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh. Trên diện tích đất này ông trồng cây kiểng để bán và chăn nuôi một số ít gia cầm.

Giữa tháng 7-2015, để thuận tiện cho việc trồng trọt và chăn nuôi, ông mua vật liệu để làm căn chòi chứa vật tư. Căn chòi rộng khoảng 98 m², cột cây, mái lá, vách lá. Ngày 14-7-2015, cho rằng ông xây dựng nhà ở tại đô thị không có giấy phép xây dựng, UBND thị trấn Tân Túc đã đến lập biên bản vi phạm hành chính, yêu cầu ngưng thi công công trình.

Sau đó ngày 24-7, UBND huyện Bình Chánh đã ra quyết định xử phạt hành chính ông 6,25 triệu đồng với lỗi vi phạm trên, đồng thời buộc ông phá dỡ công trình. Trong phần hiện trạng công trình, ngoài diện tích, kết cấu đúng như ông Bỉ đã mô tả ở trên, quyết định xử phạt này còn ghi nhận:Hàng rào chiều dài 70,3 m, trụ bê tông cốt thép, vách gạch cao 0,5 m. Với quyết định này, ông Bỉ đã nộp phạt và tự tháo dỡ công trình.

Ba tháng sau, ông Bỉ dựng lại căn chòi khác với diện tích 35 m² cũng với mục đích và kết cấu như trước. Ngày 17-11, UBND thị trấn đã đến lập biên bản vi phạm xây dựng nhà ở không phép và yêu cầu ông ngưng thi công. Thấy tình hình không ổn giống như lần trước nên ông đã tự tháo dỡ công trình ngay. Đến 10 ngày sau thì UBND huyện ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Sau đó cơ quan này tống đạt quyết định cho ông Bỉ nhưng ông không nhận.



Chỉ vì cất cái "chòi vịt" mà ông Bỉ bị khởi tố. Ảnh: LỆ TRINH Khi vụ việc đang trong quá trình xử lý hành chính thì vào ngày 14-12-2015, Công an huyện Bình Chánh có công văn đề nghị UBND huyện tạm đình chỉ thi hành và hủy bỏ quyết định xử phạt hành chính lần hai. Công an huyện cũng đề nghị UBND huyện chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để xem xét xử lý hình sự. Căn cứ vào đề nghị này, ngày 25-12, UBND huyện Bình Chánh đã ban hành quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt hành chính lần hai.



Ngày 19-1-2016, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Bỉ về tội vi phạm các quy định về quản lý nhà ở theo Điều 270 BLHS. Các quyết định khởi tố này đều được VKS huyện phê chuẩn vào cuối tháng 1-2016. Đồng thời CSĐT công an huyện còn ra lệnh cấm ông đi khỏi nơi cư trú.



Ngày 17-3-2016, công an huyện đã có kết luận điều tra vụ án. Kết quả điều tra là: “Tháng 7-2015, do cần có chỗ để làm nơi chứa vật tư trồng cây và nuôi gia cầm nên bị can đã tự ý xây dựng một căn nhà không xin giấy phép xây dựng…”. “Đến 17-11-2015, bị can lại tiếp tục xây dựng một căn nhà không phép…”.

Theo ông Bỉ, công trình xây dựng lần hai (35 m2) trên đất nông nghiệp được ông Bỉ cho là để phục vụ sản xuất nông nghiệp. Với quy mô, kết cấu đơn giản: Cột cây, mái lá, vách lá thì đúng là phù hợp với mục đích phục vụ sản xuất nông nghiệp hơn là để ở. Công trình này ông Bỉ đã tự nguyện tháo dỡ trước khi Công an huyện Bình Chánh khởi tố vụ án, khởi tố bị can nên cơ quan công an khó có thể xác định đây là công trình nhà ở. Và nếu như có chứng minh thì cũng phải theo hướng suy đoán vô tội. Như vậy, cần phải xác định đây là công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp. Theo đó, việc khởi tố vụ án nói trên của Công an huyện Bình Chánh là không có căn cứ.

Phát biểu trên báo Pháp Luật TP.HCM, các chuyên gia pháp luật đề nghị: “Nếu công an huyện đã chuyển hồ sơ vụ án sang VKS huyện để đề nghị truy tố thì VKS huyện cần phải ra quyết định đình chỉ vụ án với lý do hành vi không cấu thành tội phạm”.