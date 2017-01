Viện Tối cao khởi tố vụ án bỏ lọt tội phạm ở Tân Biên

Sáng 17-1, một lãnh đạo VKSND Tối cao cho biết Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã khởi tố vụ án “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội” xảy ra tại các cơ quan tư pháp huyện Tân Biên (Tây Ninh) để điều tra việc bỏ lọt hành vi buôn lậu và làm giả con dấu, tài liệu của ba đối tượng làm giả giấy tờ xe Lexus từ Campuchia đưa về Việt Nam tiêu thụ.

Trong một diễn biến khác liên quan đến vụ án trên, sáng 17-1, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã phối hợp PC46 Công an TP Hà Nội tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức đối với ba bị can Nguyễn Đắc Tuyên, Phùng Tuấn Anh, Phùng Viết Đông (cùng ngụ tại Hà Nội).

Theo cơ quan điều tra, tháng 4-2015, ba bị can Đông, Anh, Tuyên qua Campuchia mua chiếc ô tô Lexus RX 350 trị giá gần 2 tỉ đồng. Để qua mắt cơ quan chức năng, các bị can đã làm giả giấy đăng ký xe, kiểm định, tem kiểm định… và lắp biển kiểm soát giả là 30A-589.42 với ý định đem ra Hà Nội bán.

Tuy nhiên, khi xe trên đang trên đường lưu thông nhóm này bị Công an huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh phát hiện, tạm giữ hình sự để điều tra.

Theo cơ quan điều tra VKSND Tối cao, lẽ ra Cơ quan tố tụng huyện Tân Biên phải khởi tố vụ án để điều tra hoặc báo cáo vụ việc lên cấp trên thì Công an huyện Tân Biên lại trả tự do cho các bị can này cùng các giấy tờ giả, con dấu giả…

Ba bị can trên sau đó về Hà Nội và sử dụng con dấu giả cùng các giấy tờ xe nói trên để lừa bán xe cho nhiều người khác.