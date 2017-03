Viện trưởng Củ Chi nói gì về vụ án Đỗ Minh Tâm?

Pháp Luật TP.HCM từng nhiều lần phản ánh, vụ án này chỉ là quan hệ dân sự chậm giao tiền nhưng cơ quan tố tụng vẫn cố kết tội đến cùng để né trách nhiệm làm oan người vô tội.

Pháp Luật TPHCM đã trao đổi với ông Phan Trương Hiền - Viện trưởng VKSND huyện Củ Chi (TP.HCM) về vụ án này.



Ông Phan Trương Hiền - Viện trưởng VKSND huyện Củ Chi (TP.HCM)

. Phóng viên: Thưa ông, vụ án anh Đỗ Minh Tâm bị truy cứu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã được Công an huyện Củ Chi đình chỉ theo khoản 1 Điều 25 BLHS, tức bị can có tội nhưng được miễn trách nhiệm hình sự do hành vi không còn nguy hiểm. Ý kiến của VKS đối với việc đình chỉ này thế nào?

+ Ông Phan Trương Hiền - Viện trưởng VKSND huyện Củ Chi: VKS Củ Chi đã kiểm sát quyết định đình chỉ của công an. VKS nhận thấy vụ án xảy ra đã lâu, việc đình chỉ là phù hợp, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của anh Tâm.

. Ngay từ khi chưa khởi tố lần đầu, vụ án đã có dấu hiệu chỉ là một quan hệ dân sự, thể hiện ở việc Tâm trả ông Hạnh 5 triệu, ông Hạnh đồng ý cho Tâm trả dần và Tâm có để xe máy lại để đi làm thuê kiếm tiền trả nợ.

+ Đây là quan điểm đánh giá và nhận thức của người làm công tác tiến hành tố tụng qua từng thời kỳ.



Đỗ Minh Tâm cho biết sẽ khiếu nại quyết định đình chỉ vì không còn nguy hiểm của Công an Củ Chi. Theo anh, việc đình chỉ nhằm né trách nhiệm bồi thường oan cho anh

. Cáo trạng xác định “Tâm dùng thủ đoạn gian dối lừa ông Cao để chiếm đoạt tiền của ông Hạnh”. Vậy người bị hại trong vụ án này là ai trong khi cả hai ông đều cho rằng mình không liên quan gì đến vụ án và không bị thiệt hại gì?

+ Tội phạm hoàn thành kể từ ngày Tâm đến gặp ông Cao để nhận tiền. Hành vi gian dối của Tâm là không nói với ông Cao mình không còn làm việc cho ông Hạnh nữa và không cho ông Hạnh biết việc mình đến lấy tiền. Do đó, ông Tâm cũng có hành vi vi phạm pháp luật.

. Hai lần toà phúc thẩm hủy án đã xác định anh Tâm không có hành vi phạm tội lừa đảo. Vậy vì sao Công an Củ Chi và VKS Củ Chi không quan tâm mà lại đình chỉ theo khoản 1 Điều 25 BLHS. Theo luật thì khoản 1 Điều 25 BLHS là chuyển biến tình hình khi thay đổi luật nhưng luật hiện hành chưa thay đổi? Xử phúc thẩm lần hai, TAND TP.HCM cũng đã nhận định việc Tâm đến nhận tiền là tiếp tục thực hiện hợp đồng mua bán củi chứ Tâm không có hành vi lừa đảo.

+ Vụ án này do công an đình chỉ. VKS đã kiểm sát kỹ và nhận thấy việc đình chỉ là có căn cứ. Anh Tâm cũng có lỗi khi đi nhận tiền mà không thông báo việc mình đã nghỉ việc.

. Việc đình chỉ lần này, dư luận cho rằng cơ quan tố tụng Củ Chi đã lạm dụng khoản 1 Điều 25 BLHS để né việc bồi thường oan. Quan điểm của ông thế nào?

+ Cơ quan điều tra đình chỉ vụ án là có cơ sở.

. Xin cám ơn ông!