Viện trưởng VKS tối cao nói về hai nghi án oan

Diễn biến vụ chị Yến chết trong khi tạm giam Tối 3-3-2012, gia đình ông Nguyễn Tấn Dũng (hàng xóm của chị Yến) tổ chức hát karaoke. Cha mẹ chị Yến sang đề nghị ông Dũng tắt máy để làng xóm nghỉ thì hai bên cãi vã, ném gạch đá qua lại làm ông này bị thương với tỉ lệ thương tật 12%. Đến ngày 18-3-2013, TAND huyện Tuy An xử phạt chị Yến 30 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. Ngày 1-7-2013, TAND tỉnh Phú Yên xử phúc thẩm, tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra lại. Chị Yến vẫn tiếp tục bị VKSND huyện Tuy An gia hạn tạm giam ba tháng. Đến chiều 7-10-2013, sau khi bị tống đạt quyết định gia hạn tạm giam thêm hai tháng, chị Yến đã chết trong buồng tạm giam. Công an huyện Tuy An kết luận chị Yến chết do treo cổ tự tử. Sau đó giữa VKSND và Công an tỉnh Phú Yên đã có những quan điểm chưa thống nhất về căn cứ tội cố ý gây thương tích của chị Yến.