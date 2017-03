Việt kiều Pháp trộm cước quốc tế 10 tỉ đồng trốn 15 năm

HĐXX không đồng tình với luật sư bào chữa khi cho rằng tính thời điểm phạm tội đến nay đã hơn 15 năm không còn tính nguy hiểm nên miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Tòa cũng không đồng tình việc bị cáo chỉ chiếm đoạt hơn 281 triệu đồng như luật sư dẫn bởi đây chỉ là số tiền Hùng thu lợi bất chính không phải giá trị tài sản trộm cắp. Tòa tuyên buộc bị cáo nộp lại số thu lợi bất chính này sung quỹ.



Bị cáo ngồi nghỉ sau khi tòa tuyên án.

Theo hồ sơ, Hùng là Việt kiều Pháp về nước từ năm 1990 và làm giám đốc một công ty. Tháng 3-2000, Hùng đến Mỹ gặp bạn Nguyễn Trường Giang (đang bị truy nã) bàn bạc về việc thiết lập, kinh doanh, vận hành hệ thống viễn thông chuyển cuộc gọi từ nước ngoài về Việt Nam.

Đôi bên thỏa thuận Hùng sẽ về nước tìm kiếm địa điểm thuê chỗ để lắp đặt hệ thống viễn thông và thuê điện thoại vô tuyến cố định để đấu nối và quản lý hệ thống trên tại Việt Nam. Còn Giang sẽ gửi tất cả trang thiết bị và chuyên viên đến Việt Nam để lắp đặt hệ thống viễn thông. Với mô hình này, cuộc gọi từ Mỹ về Việt Nam chỉ được quản lý và tính cước như cuộc gọi nội hạt. Giang in thẻ cào bán tại Mỹ, mỗi phút khai thác, Giang sẽ trả phí cho Hùng 0,2 USD.

Từ đó cho đến tháng 12-2000, Hùng đã trực tiếp thuê, chỉ đạo điều hành nhiều người lén lút lắp đặt, thiết lập và khai thác hệ thống thiết bị viễn thông liên lạc trực tiếp với vệ tinh nước ngoài tại hai địa điểm (một ở đường Lam Sơn, một ở đường Hồ Văn Huê, quận Phú Nhuận), trộm cước điện thoại quốc tế, chiếm đoạt hơn 10 tỉ đồng.

Ngày 13-12-2000, đường dây trộm cước viễn thông này bị công an triệt phá. Các đối tượng làm thuê cho Hùng bị lãnh án từ bốn đến 16 năm tù và bồi thường các thiệt hại. Còn Hùng xuất cảnh trước khi vụ án bị phá. Đến năm 2001, công an phát lệnh truy nã Việt kiều Pháp này. Chiều 10-3-2015, hơn 15 năm lẩn trốn, Hùng bị công an bắt giữ khi đang làm thủ tục xuất cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất.