VKS Bình Dương yêu cầu khởi tố vụ ô tô tông chết 2 trẻ

Ngày 19-1, tin từ VKSND tỉnh Bình Dương cho biết vừa có quyết định giải quyết khiếu nại của vợ chồng anh Nguyễn Văn Phú (có hai con bị xe tông chết). Theo đó VKSND tỉnh yêu cầu VKS thị xã Dĩ An hủy quyết định không khởi tố vụ án của Cơ quan điều tra Công an thị xã Dĩ An và đề nghị VKS thị xã ra quyết định khởi tố vụ án.

Đây là vụ án mà Pháp Luật TP.HCM có rất nhiều bài viết, phân tích quyết định không khởi tố của Cơ quan điều tra Công an thị xã Dĩ An.



Hiện trường vụ tai nạn

Như đã thông tin, chiều 13-2-2017 chị Lê Thị Kim Chung (phường Tân Bình, thị xã Dĩ An, Bình Dương) chở hai con gái nhỏ (sinh năm 2007 và 2015) trên xe gắn máy, dừng đèn đỏ tại đường Cây Da nối dài giao với đường Mỹ Phước Tân Vạn.

Chị và hai con gái bị ô tô khách 29 chỗ do tài xế Nguyễn Thái Dương (sinh năm 1980, ngụ xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang) điều khiển tông vào. Vụ tai nạn làm chị bị thương nặng (53%), hai con gái chị chết tại chỗ.



Kết luận giám định an toàn kỹ thuật ô tô khách của Sở GTVT tỉnh Bình Dương nêu: "Hệ thống phanh chính của xe trước và sau tai nạn không đảm bảo an toàn kỹ thuật theo quy định...".

Theo CQĐT, chị Chung dừng xe mô tô chờ đèn tín hiệu và lưu thông đúng phần đường quy định, không có lỗi trong vụ tai nạn.

Tài xế Dương điều khiển xe ô tô khách gây tai nạn làm chết và bị thương nhiều người, làm thiệt hại nhiều xe ô tô và mô tô là do sự cố an toàn kỹ thuật mất phanh (yếu tố khách quan).



Quyết định của VKS tỉnh Bình Dương

Việc tài xế không có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe điều khiển không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới tai nạn nên không đủ yếu tố cấu thành tội phạm vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ theo Điều 202 BLHS 1999 nên Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự theo khoản 2 Điều 107 Bộ luật Tố tụng hình sự.



Quyết định này được VKS cùng cấp đồng ý. Vụ việc sau đó báo chí vào cuộc phản ánh gây bức xúc dư luận.

Sau đó, Pháp Luật TP.HCM phản ánh vụ việc, nhiều chuyên gia đã phản đối lập luận của CQĐT Công an thị xã Dĩ An, cho là kết luận này của công an không khách quan và không khoa học, bỏ lọt tội phạm...

Sau khi báo phản ánh, gia đình nạn nhân khiếu nại, VKS tỉnh Bình Dương đã vào cuộc và có kết luận yêu cầu khởi tố vụ án để điều tra.