VKS bồi thường oan hơn 2,6 tỉ đồng

Ngày 11-9, ông Trần Công Thành (SN 1947, ngụ quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) cho biết VKSND TP Cần Thơ đã bồi thường oan cho ông và các đồng nghiệp cũ là Mã Lương Tình (SN 1950), Phạm Văn Tâm (SN 1933) cùng đại diện gia đình ông Võ Thành Long (SN 1951, đã mất năm 2008). Tổng số tiền mà VKSND TP Cần Thơ bồi thường oan là hơn 2,6 tỉ đồng (các ông Thành, Tâm và đại diện gia đình ông Long mỗi người gần 670 triệu đồng, ông Tình gần 660 triệu đồng).

Khởi tố, bắt, tạm tha rồi bỏ mặc

Như Pháp Luật TPHCM đã thông tin, đây là bốn người bị khởi tố, bắt tạm giam oan vào năm 1981. Theo hồ sơ, ngày 1-7-1981, kho vật tư cơ giới tổng hợp Công ty Công trình 3-4 (nay là Công ty 720, đóng tại quận Bình Thủy) bị kẻ gian cắt vách tôn, lấy cắp 103 dây cu-roa và một lốc tủ lạnh. Công ty đã báo công an điều tra. Tám ngày sau, Công an tỉnh Hậu Giang cũ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt các ông Thành, Tình, Tâm, Long về hành vi lấy cắp tài sản xã hội chủ nghĩa.

Trong quá trình điều tra, cả bốn ông Thành, Tình, Tâm, Long đều kêu oan, không thừa nhận việc lấy cắp tài sản. Ngày 22-4-1982, bốn ông được công an tỉnh tạm tha. Từ đó, họ bắt đầu hành trình kêu oan nhưng các cơ quan tố tụng của tỉnh Hậu Giang (cũ) và TP Cần Thơ (sau này) đều bỏ mặc. Sau gần 33 năm ròng rã, mãi tới chiều 29-5-2014, Công an TP Cần Thơ mới họp báo chính thức công bố kết luận vụ án, đình chỉ điều tra đối với bốn ông Thành, Tình, Tâm, Long vì đã hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được các ông thực hiện tội phạm.

Sau khi được đình chỉ điều tra, những người bị oan đã làm đơn yêu cầu VKSND TP Cần Thơ xin lỗi công khai tại nơi cư trú, bồi thường thiệt hại do tổn thất về tinh thần (những ngày bị giam và những ngày mang thân phận bị can) và bồi thường thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất từ ngày bị giam đến ngày được minh oan (tổng cộng 406 tháng). Theo đó, tổng số tiền mỗi người yêu cầu được bồi thường là gần 950 triệu đồng. Ngày 9-4-2015, VKSND TP Cần Thơ đã thống nhất được mức bồi thường như đã chi trả nói trên.





Các ông Tâm, Tình, Thành và bà Huệ (vợ ông Long, từ trái qua) tại nhà ông Thành sau khi nhận tiền bồi thường ngày 11-9. Ảnh: N.NAM

“Họ đã hết mình với chúng tôi rồi”

Trong buổi làm việc, chi trả tiền bồi thường cho những người bị oan này của VKSND TP Cần Thơ hôm qua, một số PV đã tới đề nghị được tham dự, theo dõi để lấy thông tin cụ thể nhưng cơ quan này không đồng ý.

Theo lời ông Trần Công Thành kể lại, đại diện VKSND TP Cần Thơ cho biết việc làm oan các ông là do thế hệ trước gây ra nhưng dù là thế hệ nào mà VKS làm sai thì VKS vẫn phải có trách nhiệm bồi thường, xin lỗi. Về phần tổ chức xin lỗi công khai ở địa phương, ông Thành cho biết: “Họ nói các chú xá cho thì chúng tôi cũng đồng ý. Với lại, chúng tôi thấy nếu tổ chức xin lỗi công khai ở địa phương cũng rườm rà nên thôi. Họ nói sẽ xin lỗi công khai trên báo chí ba kỳ nhưng chúng tôi yêu cầu họ làm văn bản xin lỗi thông báo về địa phương và để tôi gửi về quê cho dòng họ, quê hương tôi biết tôi bị oan. Tôi thấy người ta cũng đã làm hết mình với chúng tôi rồi” - ông Thành nói.

Với số tiền nhận được, ông Thành bảo sẽ dành một phần để trả nợ bớt, còn lại gửi tiết kiệm để dưỡng già, lo cuộc sống chung của gia đình. Ông Phạm Văn Tâm thì nói sẽ dành một phần giúp các cháu học hành đến nơi đến chốn, một phần mua máy trợ thính, còn lại gửi ngân hàng dưỡng già và mua thuốc uống. Vợ chồng ông Mã Lương Tình thì cho biết sẽ dành 170 triệu đồng để trả tiền mua căn nhà tập thể mới mua hóa giá của Nhà nước. Do căn nhà cũng xuống cấp nên sẽ dành một phần sửa chữa lại cho tươm tất...

Bà Nguyễn Thị Huệ (vợ ông Võ Thành Long, người đã mất) tâm sự: “Hồi nào tới giờ mấy mẹ con tôi sống đùm túm trong căn nhà tạm bợ, cứ trời mưa là dột và ngập. Giờ nhận được khoản tiền bồi thường này, tôi sẽ dùng một phần sửa nhà để có nơi thờ cúng gia tiên và ông ấy cho ấm cúng. Phần còn lại tôi gửi ngân hàng và lo bệnh tật”.