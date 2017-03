VKS đã có cáo trạng truy tố vụ thảm sát Bình Phước

Ba bị can trên sẽ bị truy tố cùng tội giết người, cướp tài sản quy định tại Điều 93, Điều 133 Bộ luật Hình sự.

Theo ông Lê Đức Xuân - Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Phước: “Dự kiến chiều thứ Tư tuần sau VKS tỉnh sẽ tổ chức họp báo thông tin cụ thể về cáo trạng vụ án đặc biệt nghiêm trọng này. Các bị can Dương, Tiến sẽ bị truy tố ở khung hình phạt cao nhất cho hành vi man rợ của mình. Còn bị can Thoại dù không trực tiếp gây án nhưng có liên quan, VKS sẽ xem xét các tình tiết để truy tố khung hình phạt phù hợp”.

Ông Xuân cũng cho biết Dương chính là chủ mưu trực tiếp sát hại sáu người nhà ông Mỹ, Tiến giúp sức quyết liệt trong việc trói, siết cổ nạn nhân để Dương gây án.

Qua điều tra, dù bị can Thoại không trực tiếp gây án nhưng đã mua dao cho Dương. Thoại dù lần đầu đến nhà ông Mỹ không gây án và lần thứ hai khi Dương rủ đi gây án thì Thoại từ chối nhưng không đi tố giác tội phạm. Do đó hành vi của Thoại cũng đã cấu thành hai tội danh trên.



Từ trái qua: Dương, Tiến và Thoại.

Như đã đưa tin, do mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm với gia đình bạn gái, rạng sáng ngày 7-7, Dương đã rủ Tiến cùng gây ra vụ sát hại khiến sáu người trong nhà ông Mỹ thiệt mạng gây rúng động xã hội.

Trước khi vụ trọng án xảy ra, Thoại đã nhận lời và cùng với Dương đến nhà ông Mỹ, tuy nhiên do không đột nhập vào trong nhà được nên cả hai quay về nhà trọ chờ hôm sau ra tay. Tuy nhiên, hôm sau Thoại không tham gia cùng Dương nữa với lý do về quê thăm bà ngoại bị bệnh. Trước khi về quê Thoại có đưa cho Dương một con dao Thái Lan do Thoại mua để gây án (sau này Dương dùng để đâm bà Nga tử vong).