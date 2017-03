VKS kháng nghị vụ ‘nạn nhân chết sau một tháng bị đâm’

Thấy vậy, tối 8-10-2013, Phan Thanh Qui bàn với Nguyễn Trương Hồng Thái là sau cuộc nhậu anh D. tiếp tục không hùn tiền thì cùng đánh dằn mặt.

Sau cuộc nhậu tối đó, anh D. lại không hùn tiền trả, chở bạn gái về trước thì bị Huỳnh Quang Vinh cầm ghế nhựa đánh nhưng không trúng. Cả bàn nhậu sáu người liền đuổi đánh anh D. Anh D. chạy qua quán đối diện bên đường trốn thì nhóm này bỏ về. Chưa hả tức, Đinh Văn Táng lại giật cây kéo trên tay Huỳnh Sang Trọng rồi cùng Vinh đi tìm anh D. Thấy anh D., Táng đã đâm nhiều nhát (trong đó có hai nhát trúng đốt sống tủy, thủng ruột non), đồng thời tri hô cho những người khác cùng chạy qua đánh, đá anh D. Cả nhóm chỉ bỏ đi khi thấy anh D. chảy nhiều máu. Sau 27 ngày điều trị tại bệnh viện, anh D. chết.

Bị cáo Đinh Văn Táng (phải) cùng các đồng phạm tại phiên xử sơ thẩm ngày 4-11-2014 của TAND quận Ninh Kiều. Ảnh: N.NAM

Sau đó nhóm này bị khởi tố, truy tố về tội cố ý gây thương tích (dẫn đến chết người). Sau khi thụ lý, TAND quận Ninh Kiều đã trả hồ sơ để xác định lại tội danh của các bị cáo là cố ý gây thương tích hay giết người. Do VKS quận giữ nguyên quan điểm nên ngày 4-11-2014 tòa mở phiên xử sơ thẩm. Tại phiên tòa, luật sư của gia đình người bị hại đề nghị tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung theo hướng truy tố các bị cáo về tội giết người. Trong khi đó, luật sư của các bị cáo thì cho rằng cái chết của người bị hại không phải do các bị cáo trực tiếp gây ra mà thuộc về khâu cứu chữa của ngành y tế. Bởi theo kết luận giám định, nạn nhân chết do “choáng nhiễm trùng, nhiễm độc do viêm đa nội tạng, sau hậu phẫu vết thương thủng ruột non do vật nhọn gây ra”. Cuối cùng, tòa lại trả hồ sơ để làm rõ tội danh của các bị cáo.

VKS quận vẫn giữ nguyên quan điểm nên ngày 30-12-2014, TAND quận Ninh Kiều đã mở phiên sơ thẩm lần hai, phạt Táng bảy năm tù, Qui ba năm tù, Vinh và Thái mỗi người hai năm sáu tháng tù, Trọng hai năm tù, Phạm Hoàng Duy một năm sáu tháng tù về tội cố ý gây thương tích (dẫn đến chết người). Ngoài ra, tòa còn buộc các bị cáo phải bồi thường cho gia đình người bị hại tổng cộng hơn 270 triệu đồng.

Mới đây, VKS quận Ninh Kiều đã kháng nghị một phần bản án sơ thẩm trong việc xác định vai trò và mức hình phạt của hai bị cáo Trọng và Duy.

Theo VKS quận, hành vi của Trọng rất hung hăng, không thua gì Táng. Dù lúc đầu thấy Táng vào bếp của quán nhậu lấy dao, Trọng đã ngăn cản nhưng sau đó chính Trọng lại là người cầm theo cây kéo cùng các bị cáo khác đi đuổi người bị hại. Tiếp đó, khi Táng giật cây kéo trên tay Trọng, Trọng biết rõ là Táng lấy kéo đi đâm người bị hại nhưng không ngăn cản. Trọng chính là người cung cấp hung khí cho Táng đâm người bị hại dẫn đến hậu quả là người bị hại chết. Do đó Trọng phải chịu trách nhiệm hình sự ngay sau Táng. Án sơ thẩm nhận định Trọng chỉ giữ vai trò thứ yếu sau các bị cáo Thái, Vinh, Qui là chưa chính xác. Từ đó VKS quận đề nghị TAND TP Cần Thơ tăng hình phạt tù đối với Trọng.

Đối với Duy, VKS quận nhận thấy bị cáo không có mâu thuẫn với người bị hại, không tham gia tích cực, chỉ đá một cái vào người bị hại nhưng không biết người bị hại đã bị thương. Vì vậy VKS quận đề nghị TAND TP Cần Thơ xem xét các tình tiết giảm nhẹ để cho Duy được hưởng mức án dưới khung và hưởng án treo.

Liên quan đến vụ án này, năm bị cáo (trừ Táng) đều có đơn kháng cáo xin hưởng án treo. Đại diện gia đình người bị hại cũng có đơn kháng cáo đề nghị tăng nặng hình phạt đối với tất cả bị cáo và tăng mức bồi thường thiệt hại.