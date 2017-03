VKS tỉnh Bình Phước kháng nghị xử ông Đồng có tội

Ngày 3-9, VKSND tỉnh Bình Phước đã gửi kháng nghị cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm để xét xử lại theo hướng tuyên bị cáo Nguyễn Văn Đồng phạm tội giết người.

Theo VKSND tỉnh Bình Phước, ông Đồng không nhận tội nhưng với các tài liệu, vật chứng, lời khai, kết luận giám định, biên bản hoạt động điều tra trong hồ sơ vụ án đã được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước thu thập là có thật, khách quan, theo đúng trình tự, thủ tục. Kiểm sát viên được phân công cũng đã thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động điều tra vụ án chặt chẽ, đúng quy định từ khi khám nghiệm hiện trường và xuyên suốt quá trình điều tra, truy tố, xét xử. Do vậy có thể khẳng định chiếc đồng hồ mang dấu vết chứng minh tội phạm, lời khai của cháu Thảo và các lời khai, tài liệu khác là chứng cứ được quy định tại Điều 64 BLTTHS, không thể bác bỏ như nhận định của HĐXX được. Vụ án giết người được khởi tố, điều tra từ nguồn tin báo, tố giác tội phạm của gia đình nạn nhân. Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, ghi lời khai các nhân chứng, thu giữ vật chứng đưa đi giám định cùng các tài liệu, chứng cứ khác trong hồ sơ vụ án đã đủ căn cứ kết luận có sự việc phạm tội xảy ra. Do vậy, HĐXX áp dụng khoản 1 Điều 107 BLTTHS nhận định không có sự việc phạm tội là không khách quan.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, ngày 24-8, TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên ông Đồng không phạm tội giết người.

NGUYỄN ĐỨC