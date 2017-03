VKS tỉnh nên rút hồ sơ lên để xử lý

Tại sao bị can yêu cầu thay viện trưởng? Theo hồ sơ, Nguyễn Phúc Thi cùng anh ruột và một người bạn có xô xát, đánh nhau với anh em ông Võ Văn Hậu, Võ Văn Lành ở phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa. Trung tâm Pháp y tỉnh Khánh Hòa kết luận tỉ lệ thương tích của ông Hậu là 30%. CQĐT Công an thị xã Ninh Hòa khởi tố, bắt giam Thi cùng anh trai và người bạn về tội cố ý gây thương tích. Sau đó, CQĐT ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra cả ba bị can vì cho rằng kết luận giám định không khách quan. Tuy nhiên, VKS cùng cấp không đồng tình nên hủy bỏ các quyết định đình chỉ và đề nghị phục hồi điều tra. Khi phục hồi điều tra, CQĐT ra quyết định khởi tố ông Lành, em ông Hậu, nhưng VKS không phê chuẩn mà yêu cầu CQĐT hủy bỏ quyết định khởi tố này… Anh Thi cho rằng ông viện trưởng VKSND thị xã Ninh Hòa là anh em cột chèo với ông Hậu nên ông này không vô tư, khách quan khi xử lý vụ án. Từ đó, anh Thi nhiều lần có đơn yêu cầu thay đổi viện trưởng nhưng không được chấp nhận. Trong văn bản trả lời, ông viện trưởng cho rằng theo quy định của BLTTHS thì bị can không có quyền yêu cầu thay đổi viện trưởng. Dù vậy, sau đó VKS thị xã đã phân công ông phó viện trưởng thay ông viện trưởng tiến hành tố tụng vụ án này.